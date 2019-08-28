Белорусы продолжают покорять покерный олимп 1 28.08.2019, 19:44

Николай Воскобойников. Фото: Рене Велли, Rational Intellectual Holdings LTD

Никита Бодяковский выиграл почти $705 тысяч, Николай Воскобойников - $200 тысяч.

Белорусский покерист Николай Воскобойников отличился на турнире €100,000 EPT Super High Roller серии 2019 PokerStars EPT Barcelona, который проходил 24-26 августа в испанской Барселоне, передает belmir.by.

В турнире было зафиксировано 64 входа, каждый из входящих заплатил вступительный взнос в 100 тысяч евро. Николай достиг финального стола, за которым собралось девять человек, но вышел из игры первым, получив в итоге 180 тысяч евро, или 200 тысяч долларов в эквиваленте.

Продолжает делать успехи и Никита Бодяковский. Например, он занял первые места сразу в трех турнирах серии Aria Summer High Roller, которые проходили в начале июля в американском Лас-Вегасе.

За это ему выплатили 299 тысяч, 157,5 тысячи и 248,2 тысячи долларов призовых соответственно. То есть, в сумме – почти 705 тысяч долларов.

В мировом рейтинге совокупных призовых в «живом» покере Никита занимает сейчас 16 место. Его показатель – 25,2 млн долларов.

Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».