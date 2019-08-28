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Лукашенко анонсировал свой визит в Казахстан

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  • 28.08.2019, 20:02
Лукашенко анонсировал свой визит в Казахстан

Конкретную дату визита диктатор не назвал.

Александр Лукашенко заявил, что очень уважает нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и рассчитывает в скором времени посетить эту страну. Об этом он рассказал на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Думаю, что мне в скором времени представится возможность побывать в Казахстане и мы обсудим весь комплекс наших отношений. Мы в свое время с нынешним президентом, господином Токаевым, договорились, что мы торопиться не будем: серьезно посмотрим, проревизируем наши отношения, выработаем план действий на будущее (или, как модно сейчас говорить, дорожную карту наших отношений на последующие годы). В Нур-Султане мы утвердим эту дорожную карту. Но серьезно подготовимся. Для этого мы в ближайшее время соберем межправкомиссию, посмотрим на проблемные вопросы, которые есть, и выработаем дальнейшие наши отношения», – заявил Лукашенко.

Лукашенко выразил уверенность в том, что выборы, которые недавно прошли в Казахстане, и в целом сложный политический период пойдут на пользу казахскому народу. Он добавил, что хорошо знаком с нынешним президентом Казахстана Токаевым.

«Очень порядочный, образованный и мною очень уважаемый человек. У нас с ним получатся хорошие отношения, также как и у Казахстана с Беларусью будут продолжены в этом же русле отношения», – сказал Лукашенко.

Он также попросил посла передать самые добрые пожелания «моему давнему другу, с которым мы не один пуд соли съели», Нурсултану Назарбаеву.


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