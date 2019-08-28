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Le Parisien: Приключения русского робота Федора

  • 28.08.2019, 20:18
Le Parisien: Приключения русского робота Федора

Как русский робот чуть не потерялся в космосе.

"Потребовалось две попытки, чтобы во вторник российский человекоподобный робот Федор смог пристыковаться к Международной космической станции", - пишет Le Parisien (перевод - inopressa.ru) .

"На данный момент он все еще прикреплен к своему креслу вместе с мягкой куклой (вязаная игрушка Маша послужит индикатором невесомости. - Прим. ред.), втиснутый в кабину корабля "Союз" вместе с 670 кг груза. Но в российском космическом агентстве "Роскомос" вздохнули с облегчением. Федор, первый человекоподобный робот, отправленный Россией в космос, сумел подняться на борт Международной космической станции (МКС) и, как и ожидалось, обеспечить шоу!".

"(...) При нормальных условиях "Союз" должен был автоматически пристыковаться к МКС в субботу утром, - поясняет Николя Пийе, тонкий знаток российского космоса, - но автоматическая система не сработала: явная неисправность, связанная с электрической проблемой на уровне МКС. Обычно на борту капсулы всегда есть космонавт, чтобы восстановить контроль вручную. Но здесь это было невозможно: был только робот! "

"Чтобы вернуть капсулу и Федора, космонавтам пришлось лавировать между другими стыковочными узлами, - говорится в статье. "Есть еще три узла, но каждый уже был занят другими стоящими там кораблями "Союз". Поэтому они были вынуждены переместить один из них, чтобы освободить новое парковочное место, у которого функционирует автоматическая система стыковки", - продолжает основатель блога Kosmonavtika.

"Зачем было прилагать столько усилий, чтобы довести Федора до благополучного конца? "Вся эта операция была организована "Роскомосом" как большой пропагандистский трюк, - ответил Николя Пийе. - На самом деле, Федор ростом 1,80 м и весом 160 кг рискует оказаться слишком громоздким на борту МКС, - с улыбкой говорит эксперт. - Он совсем не подходит для космоса. Первоначально он разрабатывался как робот-спасатель, (...) на случай чрезвычайных обстоятельств и пожаров".

"Какова же тогда была цель "Роскомоса, устроившего этот полет "Союза МС-14"? "Прежде всего речь шла об испытании новой системы безопасности, которая оснащает капсулу при взлете, чтобы обеспечить безопасность космонавтов на борту, и в таком качестве полет полностью удался, - расшифровывает эксперт. - Но поскольку данное испытание по определению требовало, чтобы капсула пустовала, у "Роскомоса" возникла идея поместить туда робота. И одновременно попытаться вернуть интерес россиян к космосу, а также вызвать фурор и подправить космический имидж России".


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