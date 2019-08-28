Под Минском строят хранилище для радиоактивных отходов 28.08.2019, 20:22

Речь не идет об обходах с БелАЭС.

Новое временное хранилище для источников ионизирующего излучения появится недалеко от столицы.

Временное хранилище для источников ионизирующего излучения планируют начать строить в 2020 году в деревне Прилесье Минского района на территории Объединенного института энергетических и ядерных исследований (ОИЭЯИ) "Сосны", говорится на сайте учреждения.

Общественные обсуждения по данному вопросу должны пройти до 8 сентября.

Согласно отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в хранилище планируется размещать источники ионизирующего излучения, задержанные пограничной службой и другими организациями, а также подозрительные бесхозные источники.

Там же там будут проводиться научно-исследовательские работы по их идентификации и экспертизе.

Во временном хранилище радиоактивные объекты будут находиться до окончания обследования и их идентификации и, если потребуется - следственных действий.

После этого все подтвержденные опасные материалы будут передаваться на длительное хранение в УП "Экорес", расположенное также недалеко от Сосен.

Хранилище разместится в 7,3 километрах к юго-востоку от МКАД, расстояние от жилой зоны поселка Сосны составит 1,5 – 1,8 километров.

Срок эксплуатации нового здания временного хранилища в ОИЭЯИ "Сосны" составит 50 лет.