закрыть
28 августа 2019, среда, 20:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Под Минском строят хранилище для радиоактивных отходов

  • 28.08.2019, 20:22
Под Минском строят хранилище для радиоактивных отходов

Речь не идет об обходах с БелАЭС.

Новое временное хранилище для источников ионизирующего излучения появится недалеко от столицы.

Временное хранилище для источников ионизирующего излучения планируют начать строить в 2020 году в деревне Прилесье Минского района на территории Объединенного института энергетических и ядерных исследований (ОИЭЯИ) "Сосны", говорится на сайте учреждения.

Общественные обсуждения по данному вопросу должны пройти до 8 сентября.

Согласно отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в хранилище планируется размещать источники ионизирующего излучения, задержанные пограничной службой и другими организациями, а также подозрительные бесхозные источники.

Там же там будут проводиться научно-исследовательские работы по их идентификации и экспертизе.

Во временном хранилище радиоактивные объекты будут находиться до окончания обследования и их идентификации и, если потребуется - следственных действий.

После этого все подтвержденные опасные материалы будут передаваться на длительное хранение в УП "Экорес", расположенное также недалеко от Сосен.

Хранилище разместится в 7,3 километрах к юго-востоку от МКАД, расстояние от жилой зоны поселка Сосны составит 1,5 – 1,8 километров.

Срок эксплуатации нового здания временного хранилища в ОИЭЯИ "Сосны" составит 50 лет.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова