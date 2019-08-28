Опрос: 54% жителей «ДНР» и «ЛНР» считают себя частью Украины 6 28.08.2019, 20:31

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Опрос проводился в феврале и марте 2019 года.

Большинство жителей Донецкой и Луганской областей считают территории самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» частью Украины.

Это следует из результатов опроса, проведённого по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Опрос проводился в феврале и марте 2019 года, передает «Радио Свобода».

С людьми на территории, подконтрольной сепаратистам, социологи разговаривали по телефону. С остальными жителями Донецкой и Луганской областей – лично. Всего по обе стороны линии разграничения сторон были опрошены 1200 человек.

По данным ZOiS, 54 процента жителей «ДНР» и «ЛНР» считают эти территории частью Украины. Треть из них хотели бы получить статус автономии внутри страны, а 23 процента согласны быть частью Донецкой и Луганской областей и без особого статуса. Таким образом, число сторонников автономии за последние годы снизилось, говорится в исследовании.