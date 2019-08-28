У посольства Беларуси в Литве появилась инсталляция, посвященную милицейскому насилию 2 28.08.2019, 20:36

2,082

Активисты напомнили о белорусских политзаключенных.

В Вильнюсе 27 августа на заборе белорусского посольства в Литве участники кампании DissidentBY повесили инсталляцию, посвященную милицейскому насилию, написала «Радыё Свабода» активистка кампании Марина Косинерова.

По словам Косинеровой, инсталляция провисела несколько часов, никто из посольства не подходил.

Зачем инсталляция?

Инсталляцию сделали в контексте уголовного преследования анархиста Дмитрия Полиенко и инцидента с гродненцем Денисом Лукьяновым.

Чем занимается DissidentBY?

Как написала Косинерова, компания DissidentBY собирается помогать белорусским политзаключенным добиваться пересмотра критериев правозащитных организаций, по которым человека признают политзаключенным.

Например, по мнению Касинеравай политзаключенными должны считаться люди, которые преследуются за насилие в случае самообороны. Среди них Святослав Баранович и Дмитрий Полиенко.