Лукашенко: В торгово-экономических отношениях с Турцией какая-то неразбериха 8 28.08.2019, 22:01

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Диктатор пожаловался на «неразбериху» в экономических отношениях министру иностранных дел Турции.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 28 августа на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что странам необходимо систематизировать торгово-экономические отношения и существенно нарастить товарооборот. При этом он отметил, что у Беларуси «очень хорошие отношения с Турецкой Республикой», передает telegraf.by.

Однако, по его словам, в торгово-экономических отношениях «какая-то неразбериха».

Диктатор призвал подключить к выработке надежного плана действий для увеличения товарооборота межправительственную комиссию и посольства двух стран.

Мевлют Чавушоглу отметил, что его визит нацелен на то, чтобы совместно с МИД Беларуси выработать конкретные действия для достижения тех целей, которые были поставлены ранее.