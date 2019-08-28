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Павел Северинец издаст книгу о добровольце Алесе Черкашине

  • 28.08.2019, 22:33
Павел Северинец издаст книгу о добровольце Алесе Черкашине
Алесь Черкашин

Белорусский доброволец Алесь Черкашин четыре года назад погиб на Донбассе.

Могилу брестчанина Алеся Черкашина, погибшего на Донбассе в 2015 году, 28 августа посетили его друзья и соратники.

Среди тех, кто пришел на кладбище в Каменице Жировецкой под Брестом был сопредседатель БХД Павел Северинец. Он был близко знаком с Черкашиным, принимал участие в организации похорон четыре года назад, пишет «Белсат».

Сейчас политик заявил о своем намерении в следующем году издать книгу о добровольце и призвал тех, кто знал Алеся, присылать свои воспоминания и архивные фотографии.

Могила Алеся Черкашина. Фото — belsat.eu
Справа — мать Алеся Черкашина. Фото — belsat.eu
На могиле Алеся Черкашина

Брестчанин Алесь Черкашин воевал на Донбассе в составе Правого сектора. Он был тяжело ранен 10 августа 2015 года в бою под деревней Белокаменка – в него попали осколки мины, началось заражение крови. 28 августа 2015-го он умер в больнице в Запорожье. Черкашину было 33 года.

Павел Северинец на могиле Алеся Черкашина. Фото — belsat.eu
На могиле Алеся Черкашина. Фото — belsat.eu
На могиле Алеся Черкашина. Фото — belsat.eu

До войны Алесь Черкашин возглавлял брестское отделение БХД. В начале 2015 году вступил в Добровольческий украинский корпус «Правого сектора», также был капелланом в составе Тактической группы «Беларусь».

Черкашин был посмертно награжден орденом «Народный герой Украины» – это негосударственная награда, основанная украинскими волонтерами.


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