Алексей Бага: В матче с «Астаной» БАТЭ пойдет на разумный риск

Алексей Бага: В матче с «Астаной» БАТЭ пойдет на разумный риск2
- 28.08.2019, 22:51
Наставник БАТЭ поделился мнением о завтрашнем матче против «Астаны».
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал, станет ли его команда рисковать в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Астаной".
В первой встрече сильнее был клуб из Казахстана (3:0).
- Понимаете, что вам придется много рисковать, в том числе, с самого начала игры?
- Счет подталкивает к этому. Мы уже думали об этом, что действительно придется рисковать в какой-то мере, но это все равно должно быть разумно, потому что 90 минут — это большой отрезок. Хотя мы имеем достаточно отрицательный результат после первой игры, поэтому разумный риск будет уместен с первых минут, — отметил Бага в интервью клубному блогу.