Алексей Бага: В матче с «Астаной» БАТЭ пойдет на разумный риск 2 28.08.2019, 22:51

Алексей Бага

Наставник БАТЭ поделился мнением о завтрашнем матче против «Астаны».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал, станет ли его команда рисковать в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Астаной".

В первой встрече сильнее был клуб из Казахстана (3:0).

- Понимаете, что вам придется много рисковать, в том числе, с самого начала игры?

- Счет подталкивает к этому. Мы уже думали об этом, что действительно придется рисковать в какой-то мере, но это все равно должно быть разумно, потому что 90 минут — это большой отрезок. Хотя мы имеем достаточно отрицательный результат после первой игры, поэтому разумный риск будет уместен с первых минут, — отметил Бага в интервью клубному блогу.