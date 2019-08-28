Все, что нужно знать о благосостоянии белорусов 28.08.2019, 23:07

Треть белорусов получает менее 200 долларов, а 85% населения — менее 400.

Об этом сообщает «Салiдарнасць».

По данным Белстата, который еще и приукрашивает данные, доходы населения распределились следующим образом:

менее 200 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц имело 2,7% населения

от 200,1 до 250 — 4,3% (4,8%)

от 250,1 до 300 — 6,5% (7,1%)

от 300,1 до 350 — 9% (11,4%)

от 350,1 до 400 — 10,1% (12%)

от 400,1 до 500 — 22,1% (19,7%)

от 500,1 до 600 — 14,2% (14,2%)

от 600,1 до 700 — 10% (9,8%)

от 700,1 до 800 — 6,1% (5,8%)

более 800 рублей — 15% (12,3%).

Иными словами, выходит, что треть белорусов получает менее 400 рублей (то есть до 200 долларов). И это при том, что средняя зарплата, по официальным данным, в июле составила Br1128,5.

Выводы делайте сами.