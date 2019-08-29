Кто плодит бедняков 1 29.08.2019, 7:54

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Экономический рывок начинается с замедления. Борьба с бедностью - с ее увеличения.

Число бедных в России во II квартале 2019 выросло на 300 тыс.чел (по сравнению с II кв. 2018). Целый город!

Уровень бедности вырос с 12,5 до 12,7%.

Стоит точно понимать причины. Это — прямое следствие принятых властью решений о повышении НДС, тарифов и пенсионного возраста. Не "англичанка гадит", санкции или какие-то другие внешние воздействия. Нет. Именно собственные решения российских властей загнали россиян в бедность, пишет телеграм-канал "СерпомПо".

В России все начинается через... Извините, странным способом. Экономический рывок начинается с замедления. Рост численности населения — с сокращения. Борьба с бедностью — с ее увеличения.

Конечно, можно себя утешать тем, что это типа разбег перед прыжком. Что темнее всего перед рассветом. Но в жизни обычно ухудшение ситуации — это просто ухудшение ситуации. И предвещает оно не улучшение, а дальнейшее ухудшение...

Интересно, когда до Путина дойдет, что все цели его майского 2018 года указа уже неосуществимы? Что его новый срок начался с провала - и кончится им же?