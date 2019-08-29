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NEXTA показал еще одну роскошную резиденцию Лукашенко

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  • 29.08.2019, 8:17
  • 2,271
NEXTA показал еще одну роскошную резиденцию Лукашенко

Оборудованы "Лясковичи" серьёзнее большинства остальных 17 резиденций диктатора.

Блогер NEXTA продолжает проводить виртуальные экскурсии по многочисленным резиденциям Александра Лукашенко.

- На днях мы рассказали вам о малоизвестной резиденции Лукашенко "Причал" на Лядском озере в Беловежской Пуще, а сегодня настало время побывать внутри объекта, о котором так или иначе слышали все: "президент" не раз приглашал туда зарубежных гостей, главным образом - украинских.

Вы уже поняли, что речь идёт о резиденции "Лясковичи" в одноимённой деревне Петриковского района Гомельской области. Она находится прямо на берегу реки Припять (точные географические координаты - 52°07'00.4"N 28°11'13.8"E).

В отличие от унылого "Причала", резиденцию "Лясковичи" Лукашенко очень любит и бывает здесь сравнительно часто. Поэтому эти фото сделаны зимой, когда усатого "хозяина" здесь не было.

Оборудованы "Лясковичи" серьёзнее большинства остальных 17 резиденций диктатора. Здесь есть не только большой "хозяйский" дом с несколькими спальнями и каминным залом, но и три двухэтажных особнячка поменьше. Разумеется, со всеми удобствами.

Также здесь имеется роскошная баня. Попарившись в ней, Лукашенко с гостями могут тут же поплавать в бассейне и вдоволь покатать шары в бильярд. А в тёплое время года можно устроить банкет на свежем воздухе - там есть и беседки, и удобный мангал.

Но главная особенность "Лясковичей" - собственный крытый спорткомплекс. Здесь можно поиграть и в теннис, и в баскетбол, и в волейбол. Правда, за занятиями последними двумя видами спорта Лукашенко был замечен всего пару раз, а теннисом в последний раз увлекался лет 20 назад - из-за Ельцина. Сегодня "великий спортсмен" предпочитает делать это без посторонних глаз. Чтобы не смеялись.

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