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Politico: Трамп заморозил программу военной помощи Украине

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  • 29.08.2019, 8:18
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Politico: Трамп заморозил программу военной помощи Украине

Такое решение глава США принял после саммита G7.

Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине, пишет Politico (перевод – nv.ua).

Источник издания в Белом доме рассказал, что программу пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Речь идет о ранее выделенных 250 миллионах долларов на военную помощь Украине в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.

Как отмечает издание, такое решение Трамп принял после саммита G7, где он старался «преуменьшать военное вторжение Москвы в Украину» и снова настаивал на возвращении России в Большую семерку.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что Трамп хочет, чтобы другие союзники Украины «вкладывали свою справедливую долю».

В состав группы, которая пересматривает объемы военной помощи Украине, входят глава Пентагона Марк Эспер и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Кроме того, пишет издание, пока деньги находятся на пересмотре, они не могут быть выплачены, а это означает, выделение средств Украине приостановится.

Напомним, в июне Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 миллионов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году.


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