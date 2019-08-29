Сегодня БАТЭ проведет ответный матч с «Астаной» в Лиге Европы 29.08.2019, 8:40

Игра начнется в 20:00.

29 августа на "Борисов-Арене" состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы. Местный клуб БАТЭ будет принимать у себя в гостях "Астану" из Казахстана. Игра начнется в 20:00.

В первой встрече БАТЭ проиграл со счетом 0:3. Для выхода в групповой раунд Лиги Европы борисовскому клубу придется очень сильно постараться, передает Еврорадио.

Тренер команды Алексей Бага в предматчевом интервью признался, что его подопечным придется идти на риск:

"Действительно, придется, наверное, рисковать в определенной степени. Но это должно быть все разумно".