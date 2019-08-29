Фотофакт: В Жировичах после реконструкции открыли святой источник 29.08.2019, 8:56

Фото: Яков Межевец/tut.by

Знаменитый белорусский монастырь готовится к празднованию 550-летия.

В Жировичах после реконструкции открыли святой источник, который в народе называют «Старым». Он находится в двух километрах от Жировичского монастыря. Около криницы заново обустроили купели, благоустроили территорию вокруг. 28 августа в престольный праздник Жировичского монастыря — Успение Божией Матери — обновленный родник освятили, пишет tut.by.

В Жировичах несколько родников, но «Старый» — самый известный из них. Считается, что он исцеляет многие болезни и лечит душевные раны. Каждый год к источнику приезжает большое количество паломников.

Фото: Яков Межевец

Территорию вокруг родника благоустроили еще 30 лет назад, но со временем все пришло в негодность, поэтому было решено провести реконструкцию.

Фото: Яков Межевец

Кстати, Жировичский монастырь готовится к празднованию 550-летия со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия основания обители — их отметят в мае 2020 года.