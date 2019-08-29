«В списке для первоклассника, который нам дали в школе, есть даже мел» 10 29.08.2019, 9:09

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Неужели в школе теперь проблема даже с этим?

Родители будущего первоклассника Димы Жердецкого Екатерина и Георгий приехали в Минск из Логойска со списком, который им дали в школе — в нем 33 пункта. Осмотрелись и решили, что за один день все необходимое не купишь — один только школьный рюкзак стоит от 50 до 100 рублей, пишут naviny.by.

В Логойске покупать товары к школе неинтересно — выбор маленький, а цены такие же, как в Минске. К тому же Екатерина рассчитала приезд в Минск так, чтобы попасть на скидки — до 25%: «Для нас это важно, потому что в первый класс надо купить все новое. Уже понятно, что закупимся не за один день, но в любом случае купим все. В списке, который дали в школе, 33 позиции. Это канцтовары, одежда, ранец».

Список и правда внушительный. Помимо тетрадок, ручек, фломастеров, счетных палочек и карандашей есть несколько неожиданных предметов. Например, родители должны купить салфетки, туалетную бумагу и бумагу для ксерокса.

«В списке для первоклассника есть белый мел и какие-то магниты. В магазине даже не поняли, что за набор магнитов нам нужен. Неужели в школе теперь проблема даже с мелом?» — задается вопросом Георгий.