Банки богатеют, предприятия беднеют 13 29.08.2019, 9:22

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Перераспределение ресурсов по-белорусски.

Белорусские предприятия пожаловались Лукашенко на завышенные банковские комиссии и неоправданно высокие процентные ставки. Они не понимают, что все это не прихоть банков, а государственная политика, направленная на обеспечение финансовой стабильности и поддержку убыточных предприятий, пишет экономист Владимир Тарасов в газете «Белрынок».

Как бы то ни было, Александр Лукашенко поручил правительству и Национальному банку разобраться в сложившейся ситуации. Об этом премьер-министр РБ Сергей Румас сообщил 23 августа после встречи с президентом РБ.

Госбанки увеличивают прибыль, иностранные банки сокращают

Если посмотреть на результаты деятельности коммерческих банков (без учета Банка развития) за I полугодие текущего года, то легко обнаружить, что претензии предприятий, похоже, оправданы. Чистые комиссионные доходы банков за этот период выросли на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 95,2 млн. рублей и достигли 614,9 млн. рублей. Такие данные приведены в подготовленном Нацбанком обзоре банковского сектора РБ «Краткая характеристика устойчивости функционирования» за I полугодие 2019 года.

При этом активы банков увеличились в намного меньшей степени, то есть оправдать данное увеличение ростом активных операций нельзя. Более того, практически все другие статьи прибыли банков сократились. В частности, чистые процентные доходы уменьшились на 1,2% – до 1,397 млрд. рублей.

Чистый доход коммерческих банков по операциям с иностранной валютой сократился на 7,8% – до 212,1 млн. рублей, доход в форме дивидендов снизился почти в 2 раза и составил 8,3 млн. рублей, а прочие доходы сократились на 5%, достигнув 239,4 млн. рублей.

Кроме чистых комиссионных доходов в текущем году у банков увеличился только чистый доход по операциям с ценными бумагами, причем, довольно значительно: примерно в 5 раз. Но этот доход составляет всего 9,7 млн. рублей.

Таким образом, коммерческие банки пытаются компенсировать потери своих доходов за счет увеличения комиссий. Грешат этим, похоже, именно государственные банки, так как их чистая прибыль за II квартал текущего года выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (до 154,4 млн. рублей), а у иностранных банков чистая прибыль снизилась на 10,2% (до 144,4 млн. рублей). Правда, чистая прибыль частных банков выросла примерно в 2 раза и достигла 16,1 млн. рублей. Но ситуация в частных банках картины в целом по банковскому сектору страны не меняет, так как они небольшие, быстро перестраиваются под потребности рынка, который, хотя и не очень большой, в Беларуси все же имеется.

Впрочем, ситуация не так проста, потому что банки используют и другие способы увеличения чистой прибыли, кроме увеличения комиссий. Первый состоит в снижении налогов. В I полугодии 2019 года налог на прибыль, уплаченный коммерческими банками, снизился на 18,5% по сравнению с первой половиной прошлого года (до 105 млн. рублей). Второй способ состоит в снижении чистых отчислений в резервы, в результате чего банкам удается направить в прибыль большие суммы. Величина таких отчислений упала в рассматриваемом периоде на 13,5% и составила 373,3 млн. рублей.

Благодаря снижению данных отчислений и увеличению комиссионных доходов, белорусским банкам удалось увеличить чистую прибыль за полугодие на 11% – до 548,3 млн. рублей.

Перераспределение ресурсов – это государственная политика

Результат кажется довольно неплохим, но если вспомнить, за счет чего он получен, то можно прийти к выводу, что белорусская банковская система на самом деле находится в довольно неприятной ситуации. Сейчас рентабельность капитала белорусских банков высока, но это благополучие зиждется на завышенных комиссиях, льготах по налогам, и экономии на резервах, а не на росте доходов от увеличения объемов, качества и количества финансовых услуг.

Проблема есть и с завышенными, по мнению предприятий, процентами по кредитам. Они действительно завышенные, но коммерческие банки здесь не при чем, так как высокие ставки – это государственная политика. Нацбанк, сохраняя завышенные ставки в банковской системе РБ, борется за финансовую стабильность.

Что касается высоких комиссионных, то сложно сказать, является ли и это государственной политикой. С одной стороны, Нацбанк не сообщал о своем желании поддерживать высокие комиссии в целях борьбы с рисками роста спроса со стороны населения и предприятий на иностранную валюту, хотя логика его рассуждений в отношении процентных ставок именно такова, и она полностью справедлива и для комиссий.

С другой стороны, не исключено, что правительство и Нацбанк сквозь пальцы смотрят на политику коммерческих банков в отношении комиссионных, чтобы предоставить им возможность дополнительно заработать в качестве компенсации за поддержку убыточных государственных предприятий. Ведь на госбанки выпала миссия компенсировать сокращение поддержки таким предприятиям за счет бюджета. То есть и завышенные комиссионные банков тоже вполне могут оказаться государственной политикой, хотя и не декларируемой. И состоит эта политика в том, чтобы отобрать побольше денег у населения и предприятий, которые имеют ресурсы, и перераспределить средства по усмотрению чиновников.

Такая денежная политика фактически представляет собой увеличение налогообложения, хотя формально таковой не является.

Из всего вышесказанного следует вывод, что улучшение состояния с прибылью государственных банков не является следствием их развития и улучшения качества и количества предоставляемых ими услуг (хотя в некоторых банках это происходит). Это, по сути, созданный государством новый механизм перераспределения ресурсов в стране по усмотрению чиновников с помощью госбанков.

Поэтому результаты проверки правительством и Нацбанком деятельности коммерческих банков, которые должны быть доложены президенту РБ уже в сентябре текущего года, могут оказаться неприятными для предприятий. Отдельные недостатки проверяющие, ради приличия, пожалуй, могут выявить, но в целом они, вполне вероятно, станут на сторону банков. Ведь состригая с народа и бизнеса дополнительные деньги, банки способствуют финансовой стабильности и внебюджетному перераспределению средств от прибыльных предприятий к убыточным. А это ведь полностью совпадает с принятой у нас в стране денежной политикой государства. От нее, правда, правительство и Нацбанк сейчас немного отступают, но это, похоже, только предвыборное, то есть временное отступление.