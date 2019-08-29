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Российские спецслужбы продолжают убивать за рубежом?

  • 29.08.2019, 9:38
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Российские спецслужбы продолжают убивать за рубежом?
Фото: Global Look Press

В кругах органов безопасности Германии сравнивают убийство гражданина Грузии с отравлением Сергея Скрипаля в Англии.

"В берлинском районе Моабит был убит гражданин Грузии. Признаки того, что к убийству причастна Россия и чеченский диктатор Кадыров, становятся более вескими", - пишут журналисты немецкого издания Der Tagesspiegel Александр Фрёлих, Клаудия фон Зальцен и Франк Янсен (перевод — Инопресса).

"Председатель "Немецко-кавказского общества" Эккехард Маас обвинил немецкие власти в недостаточной защите убитого в пятницу в районе Моабит гражданина Грузии Зелимхана Х. Кроме того, в разговоре с Der Tagesspiegel Маас заявил, что, по его предположению, причислив 40-летнего мужчину к исламистам, местные власти, очевидно, опирались на, возможно, сомнительные источники в России".

"По мнению Мааса, убийство, совершенное в пятницу в Берлине, стоит в одном ряду с убийствами врагов и критиков режима российского президента Владимира Путина, начиная с отравления в 2006 году в Лондоне Александра Литвиненко", - говорится в статье.

"Ведомства (...) не исключают того, что это было намеренное убийство по заказу Москвы или поддерживаемого Путиным чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Такое утверждение было бы крайне взрывоопасным для ФРГ. В кругах органов безопасности инцидент сравнивают с отравлением экс-полковника спецслужбы Сергея Скрипаля в марте 2018 года в Англии. (...) Тот случай привел к тяжелому дипломатическому кризису между Великобританией и Россией. Если убийство Х. заказала российская спецслужба, аналогичного конфликта стоит ожидать между ФРГ и Россией", - указывает издание.

I. Убийство — казнь

"Убийца подъехал к Зелимхану Х. сзади на велосипеде и два раза выстрелил гражданину Грузии в голову. Позднее свидетели рассказали, что убийство выглядело как казнь". После убийца проехал несколько сотен метров на велосипеде и "выбросил в реку пластиковый пакет с оружием и другими принадлежностями, а также велосипед". "Сотрудники полиции нашли подозреваемого в кустах, он переоделся, а рядом стоял мопед для дальнейшего побега. Сначала говорили о якобы найденном парике, однако, согласно другим сообщениям, при нем была машинка для стрижки волос", - передает издание.

"В следственных кругах говорят, что преступник был хорошо одет. Следователи также нашли у него крупную сумму наличных и молотый красный перец - надежное средство для того, чтобы сбить поисковых собак со следа. По мнению следователей, убийца был хорошо подготовлен. В кругах органов безопасности также считают: он действовал как профессионал".

II. Убийца — россиянин?

Согласно документам преступника, его зовут Вадим С. и он является россиянином. "49-летний Вадим С. сидит в СИЗО, сначала он отрицал совершение преступления, на допросах он молчит. Следователи считают подозрительным его поведение до совершения убийства, - отмечает издание. - По их словам, Вадим С. прибыл в Германию лишь за несколько дней до убийства и затем, вероятно, выслеживал будущую жертву. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, у него уже был обратный билет. Заявление о выдаче шенгенской визы он якобы подал в конце июля. Затем он полетел в Париж, там сел на поезд и за несколько дней до убийства прибыл в Берлин. Неясно, приехал ли Вадим С. в Германию напрямую из Франции или же находился в другом государстве", - говорится в статье.

III. Жертва — исламист?

"Председатель "Немецко-кавказского общества" Эккехард Маас не верит в подозрение в том, что Зелимхан Х. был исламистом. Маас знаком с его семьей уже давно, (...) более десяти лет он оказывает поддержку беженцам и чеченцам, бежавшим от войны на родине".

"Он не был исламистом, - говорит Маас. - Он посещал меня почти каждый месяц, он мягкий человек и явно не представлял угрозы для общественной безопасности". В Грузии также решительно опровергают подозрение в том, что он был исламистом".

"Бывший высокопоставленный представитель грузинских органов безопасности заявил в разговоре с журналисткой и экспертом по Кавказу Сильвией Штёбер, что Х. - не исламист, он скорее враждебный Кремлю сепаратист в духе Первой чеченской войны 1994-1996 годов, когда после распада Советского Союза Россия силой противодействовала стремлениям чеченцев к независимости", - передает Der Tagesspiegel.

Изначально в 2017 году немецкие органы безопасности причислили Зелимхана Х. к лицам, представляющим потенциальную угрозу для общественной безопасности. "Как пишет Süddeutsche Zeitung, такая оценка могла основываться на данных российской спецслужбы ФСБ о том, что Х. якобы продолжал поддерживать связь с террористами на Кавказе. (...) Немецкие ведомства также отмечали его контакты с салафитами".

По словам Мааса, в Германии в адрес Х. также поступали угрозы, ему якобы приходили сообщения с угрозами через различные мессенджеры.

IV. Жизнь в опасности - власти были предупреждены

В Берлин Зелимхан Х. прибыл в конце 2016 года, после нескольких пережитых покушений. В начале 2017 года Эккехард Маас обратился в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев с ходатайством о том, чтобы власти не отправляли Х. туда, "где до него дотянется длинная рука Путина".

"Тому, что Зелимхан Х. мог находиться в смертном списке, есть причины, - указывает издание. - Во Второй чеченской войне он воевал на стороне повстанцев и руководил одним из подразделений. (...) Он якобы воевал на стороне президента повстанцев Масхадова. (...) В 2005 году, примерно в то же время, когда Масхадов был убит российскими спецподразделениями, Х. бежал со своей семьей в Панкисское ущелье в Грузии. Там он оформил новый паспорт - на имя Торнике К., взяв фамилию своей матери. (...) По официальным данным, в 2009 году его пытались отравить, покушение оказалось неудачным. По мнению российской стороны, Х. являлся членом "Кавказского эмирата", обвиняемого в совершении терактов в России".

"В 2008 году ФСБ обнародовала через новостные агентства, что Зелимхан Х. является террористом. На тот момент высокопоставленные, зачастую враждующие друг с другом лидеры сепаратистов в Чечне были давно ликвидированы. Однако россиянам этого было недостаточно. Х. также назвали грузинским наместником исламистского боевика Доку Умарова - самопровозглашенного лидера "Кавказского эмирата", убитого в 2013 году".

V. Посредник или предводитель террористов?

"Тому, что российские спецслужбы взяли Зелимхана Х. на прицел, могли быть и другие причины, - продолжает издание. - Летом 2008 года, во время российско-грузинской войны, (...) Х. собрал подразделение из 200 добровольцев из Панкисского ущелья. Они не приняли участие в боях".

В 2012 году Зелимхан Х. по поручению МВД Грузии участвовал в спецоперации в ущелье Лопота, обстоятельства которой до сих пор неясны. По одной версии, Х. выступал посредником в переговорах с продвигавшимися в направлении Дагестана из Панкисского ущелья исламистскими боевиками. Российская сторона предполагает, что сам Х. стоял за планами террористов и должен был помочь им перейти границу в направлении Чечни.

VI. В бегах - опасность растет

28 мая 2015 года на Зелимхана Х. было совершено покушение в Тбилиси - он получил серьезное огнестрельное ранение руки. После покушения он с семьей бежал на Украину, затем в Польшу и, наконец, в Германию. Председатель "Немецко-кавказского общества" Маас сообщил властям, что Х. с 2002 года находился в списке разыскиваемых Россией лиц.

VII. Еще одна жертва смертного списка?

"На протяжении нескольких лет в Берлине ходит слух о том, что существует смертный список с именами бежавших чеченцев. В Германии живут как противники главы республики Кадырова, так и мнимые беженцы, ярые сторонники Кадырова. Многие беженцы чувствуют угрозу со стороны так называемых "кадыровцев". О возможном существовании смертного списка также якобы проинформированы и немецкие органы безопасности", - пишет Der Tagesspiegel.

Преступление в Моабите напоминает об убийстве, совершенном в Вене в январе 2009 года: тогда был убит Умар Исраилов, воевавший против россиян в Первой чеченской войне. "Можно предполагать, что убийство Исраилова действительно контролировалось Рамзаном Кадыровым и поэтому имеет политический мотив", - значилось в сообщении австрийского Земельного ведомства по охране конституции и противодействию терроризму".


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