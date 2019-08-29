Соцопрос показал рекордный уровень доверия Зеленскому

Соцопрос показал рекордный уровень доверия Зеленскому8
- 29.08.2019, 9:48
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Это самый высокий показатель среди всех предыдущих президентов страны.
По результатам опроса, положительный баланс доверия-недоверия также имеют лидеры команды Зеленского.
Лидеры других политических сил, которые представлены в Верховной раде, а именно Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук и Юрий Бойко, имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.