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Соцопрос показал рекордный уровень доверия Зеленскому

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  • 29.08.2019, 9:48
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Соцопрос показал рекордный уровень доверия Зеленскому
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Это самый высокий показатель среди всех предыдущих президентов страны.

По результатам опроса, положительный баланс доверия-недоверия также имеют лидеры команды Зеленского.

Лидеры других политических сил, которые представлены в Верховной раде, а именно Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук и Юрий Бойко, имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.


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