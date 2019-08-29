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На Октябрьской площади установили экран, в два раза больший прежнего

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  • 29.08.2019, 9:51
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На Октябрьской площади установили экран, в два раза больший прежнего
Фото: tut.by

Заработает новый экран в Минске в начале сентября.

В июле с Октябрьской площади в Минске убрали светодиодный экран. Сегодня утром на его месте установили новый, в два раза больше предыдущего.

Прежний экран простоял на Октябрьской площади около 15 лет.

— Он уже был устаревшим и по форме, и по качеству изображения, поэтому решили его заменить, — рассказала tut.by заместитель директора по развитию компании «Медиа-Сеть» Екатерина Остроух.

Параметры нового экрана: 42 квадратных метра, разрешение Full HD.

— Шаг пикселей — шесть миллиметров. Будет самое четкое и яркое изображение из всех светодиодных экранов, представленных на нашем рынке.

Весь проект (сам новый экран, его установка, а также демонтаж предыдущего) обошелся компании более чем в 100 тысяч долларов.

Заработает новый экран в начале сентября.


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