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Джон Болтон летит в Минск

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  • 29.08.2019, 10:22
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Джон Болтон летит в Минск
Джон Болтон

Советник президента США сегодня посетит Беларусь и Молдову.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон летит в Минск. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Болтон, который находился вчера сейчас в Киеве, написал, что провел очень продуктивные дни в Украине, а далее отправляется в Беларусь и Молдову, где встретится с лидерами стран.

«Завтра я отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Надеемся на укрепление наших дипломатических и экономических связей», — написал Болтон.

Сначала Болтон прилетит в Минск. Посольство США в Беларуси сообщило, что он будет в белорусской столице 29 августа. У него запланирована встреча с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, где Болтон планирует обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.

Напомним, 26 августа издание Foreign Policy сообщило о том, что в Минск на этой неделе прилетит советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. С кем встретится Джон Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня, не сообщается.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Андрей Санников и Николай Статкевич заявили, что визит Джона Болтона будет способствовать укреплению суверенитета и региональной значимости Беларуси. Представители БНК выразили готовность встретиться с Болтон и направили соответсвующее предложение в посольство США в Беларуси.


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