Джон Болтон летит в Минск 9 29.08.2019, 10:22

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Джон Болтон

Советник президента США сегодня посетит Беларусь и Молдову.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон летит в Минск. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Болтон, который находился вчера сейчас в Киеве, написал, что провел очень продуктивные дни в Украине, а далее отправляется в Беларусь и Молдову, где встретится с лидерами стран.

«Завтра я отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Надеемся на укрепление наших дипломатических и экономических связей», — написал Болтон.

Very productive couple of days in Ukraine. Tomorrow I’ll head to Moldova and Belarus where I’ll meet with leaders from both nations to discuss regional security matters. Looking forward to strengthening our diplomatic and economic ties. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 28, 2019

Сначала Болтон прилетит в Минск. Посольство США в Беларуси сообщило, что он будет в белорусской столице 29 августа. У него запланирована встреча с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, где Болтон планирует обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.

Напомним, 26 августа издание Foreign Policy сообщило о том, что в Минск на этой неделе прилетит советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. С кем встретится Джон Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня, не сообщается.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Андрей Санников и Николай Статкевич заявили, что визит Джона Болтона будет способствовать укреплению суверенитета и региональной значимости Беларуси. Представители БНК выразили готовность встретиться с Болтон и направили соответсвующее предложение в посольство США в Беларуси.