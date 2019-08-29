Рогозинщина 4 Юлия Латынина

29.08.2019, 10:44

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В российской власти давно разучились делать что-либо, кроме глупостей и катастроф.

Робот Федор не пристыковался к МКС с первого раза. Ну, не пристыковался и не пристыковался, — невелика беда. Пристыковался со второго. В США тоже и «Челленджеры» взрываются, и даже у обожаемого мной Илона Маска происходит вполне порядочно не то что мелких промашек — а и крупных катастроф.

Се ля ви.

Но — глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не смог пройти мимо возможности продемонстрировать всю мощь своего интеллекта и немедленно заявил, что причина неудачи робота Феди кроется в иностранной аппаратуре. «Этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства», — заявил Рогозин. Читай: англичанка нагадила. (Естественный вопрос звучал бы так: зачем же в таком случае Россия раз за разом покупает у вредителей оборудование? Но, как быстро выяснили «Открытые медиа», система причаливания «Курс» все-таки сделана в России, хотя и с использованием украинских комплектующих).

Рогозин радует нас подобными объяснениями не первый раз. В прошлый раз он сообщил про дырку в «Союзе», что ее намеренно провертели в космосе изнутри.

Тролли радостно развили идею Рогозина и стали распространять душераздирающий рассказ об американской космонавтке-истеричке, которая забила своими прокладками космический туалет, а потом, когда запах в американском секторе стал невыносим, провертела в русском секторе дырку, — чтобы, мол, поскорее попасть на Землю. Автор этого рассказа явно начитался Досье Золотого Дождя им. Кристофера Стила — и решил придумать что-то одновременно столь же омерзительное и притягающе-неправдоподобное.

Как я уже сказала, история про неудачную стыковку сама по себе не стоит выеденного яйца. Как не пристыковались — так и состыковались.

Другое дело — реакция Рогозина. За одну ее следовало немедленно уволить Рогозина с должности и определить его в цирк шутом. Но, разумеется, Рогозина никуда не уволят, потому что перед нами — одна из главных конструктивных особенностей нынешней власти. Путин никогда не увольняет людей за самые чудовищные ошибки, —

и эта полнейшая профессиональная безнаказанность ведет к деградации российской системы управления не меньше, чем тотальная коррупция.

Эра безнаказанности началась как минимум с «Курска», который мог бы стать поводом для чистки авгиевой конюшни, в которую превратилось командование флотом. Вместо этого Путин предпочел поверить, что вдовы моряков, которых показали по телевизору, — это нанятые по сходной цене проститутки, и административными жертвами «Курска» оказались лишь Доренко и Березовский.

Затем был «Норд-Ост». 130 заложников погибли из-за бездарной организации спасательной операции, и никто не был уволен. (Про Беслан не будем — там, судя по всему, как раз непрофессионализма не было, а был черный ужасный расчет намеренного уничтожения заложников).

Путин много раз попадал в позорное, неприличное положение: вроде того случая, когда он продемонстрировал режиссеру Оливеру Стоуну видео про русских, которые уничтожают игиловцев в Сирии, — а это оказался американский «Апач», который садил по талибам в Афганистане.

Кто-то же принес Путину это видео, похвастался, доложил — вот мол, Владимир Владимирович, как работаем. Не сам же Путин ее на просторах интернета нашел. Но никого за это видео не уволили.

А когда в прошлом году российская же ракета сбила российский же Ил-20, то Владимир Путин покорно принял фантастическое объяснение генералов: виноват-де во всем израильский летчик, в которого стреляли этой ракетой. Он, гад, увернулся.

Что коррупция в России является не поводом для увольнения, а инструментом управления — это обстоятельство очевидное и не требующее нудных объяснений. Но интересно, что поводом для увольнения не является и лютый, зашкаливающий непрофессионализм.

В России нет ни одного генерала, ни одного чиновника, ни одного силовика, который не знает: он может сделать любую ошибку. В результате его действий может случиться «Курск», «Норд-Ост», Ненокса, Чернобыль. Можно сбить российской ракетой российский же самолет. Можно сбить «Буком» малайзийский «Боинг». Можно провертеть дырку в «Союзе», можно взорвать ракету на старте, можно бездарно состряпать порученное политическое дело, предъявить ЮКОСу неозеленение скважин в Арктике в феврале и разглядеть в документах ЮКОСа подпись Карла Маркса, — и никогда ни одно из этих действий не приведет к увольнению, взысканию или даже понижению.

Вы удивляетесь, почему так бездарно состряпано дело о «массовых беспорядках»? Почему на видеозаписи, послужившей основанием для возбуждения дела против Егора Жукова, отсутствует (по собственному же СК заключению) Егор Жуков? Потому что его стряпают люди того же типа, что те, кто отвечает за испытание ядерного «Буревестника» в Неноксе.

Это люди, которые совершенно точно знают, что их начальство никогда не призовет их к ответу за любую их глупость и за любую вызванную ими катастрофу.

Естественно, они давно разучились делать что-либо, кроме глупостей и катастроф, — и объяснять оные происками Госдепа.

Это не только опричнина. Это еще и рогозинщина.

Юлия Латынина, «Новая газета»