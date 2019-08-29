Андрей Санников: В Кремле победила «партия войны» 6 29.08.2019, 10:48

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Андрей Санников

Россия фактически использует Беларусь как плацдарм, угрожающий Европе.

Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников.

«К сожалению, западные политики проявляют большую наивность в вопросах безопасности в том, что касается Беларуси. В то время, как Александр Лукашенко позиционирует себя как некий «донор безопасности» на постсоветском пространстве, он участвует во всех военных приготовлениях Москвы на западном направлении. В первую очередь здесь можно назвать совместные учения «Запад», самые крупные военные маневры со времен распада СССР, последние из которых проходили в 2017 году.

Кроме этого, регулярно проходят совместные штабные и десантные учения с Россией, в том числе вблизи границ Украины. При этом, по сценариям, объектами учений может выступать не только НАТО, но и Украина. К слову, мы видим реакцию НАТО на такие действия Москвы и Минска – это усиление присутствия сил Альянса в странах Балтии, а также планы по размещению базы НАТО в Польше. Это говорит о том, что как минимум на уровне стратегов НАТО Беларусь воспринимается как часть российской военной машины», – отмечает белорусский политик.

При этом Андрей Санников считает, что отказ Александра Лукашенко создать в Беларуси российскую авиабазу не должен вводить Европу в заблуждение.

«Российские военные достаточно комфортно чувствуют себя на территории Беларуси, и формальное присутствие авиабазы ничего не изменит по существу, зато может усложнить для Лукашенко возможность получения денег на Западе. По имеющимся сведениям, Россия совершенно спокойно использует для своих целей белорусские базы, аэродромы, расположения частей. Мы не знаем, сколько (российских – КР) специалистов осталось в Беларуси после учений «Запад-2017». Словом, плотность военного сотрудничества между Москвой и Минском такова, что Россия уже фактически использует территорию Беларуси как свою военную базу. Правда, в последнее время эти процессы несколько притормозились, поскольку, очевидно, Лукашенко понял, насколько опасную ситуацию он создал для себя самого», – считает лидер «Европейской Беларуси».

Что касается возможного сценария аншлюса Беларуси со стороны России, по мнению Андрея Санникова, такой вариант нельзя исключать.

«Одним из вариантов здесь может быть «крымский сценарий», когда видимость легитимности процесса поглощения создается через псевдореферендум. Конечно, Лукашенко не устраивает такой вариант, но дело в том, что он сам в свое время запустил этот бумеранг. Еще при Ельцине он очень хотел стать главой «союзного государства», и потому сам был заинтересован в его создании – притом, что на самом деле никакого «союзного государства» не существовало в действительности. К тому же Лукашенко сам фактически признал аннексию Крыма, несмотря на все политические игры и его лукавые формулировки на этот счет. По крайней мере, делегация Беларуси в ООН стабильно голосует против всех резолюций, осуждающих аннексию», – заявил Андрей Санников.

На данный момент белорусский оппозиционный политик не считает вариант поглощения Беларуси слишком вероятным, исходя из тех издержек, которые Москве придется платить в подобном случае.

«Путин не получил больших дивидендов от Крыма и Донбасса, зато получил из-за них массу проблем. Сейчас Путин пытается выкарабкаться из-под санкций с помощью своих лоббистов на Западе, и вряд ли он, исключительно из меркантильных соображений, решит еще больше осложнять отношения с западным миром. Мне кажется очевидным, что у Кремля есть желание полностью контролировать Беларусь, а то и вовсе лишить ее независимости, но еще нет готового варианта, как это сделать. К тому же подобный сценарий вызовет резкое сопротивление белорусов, возможно, вооруженное сопротивление. Многие белорусские добровольцы воюют на Донбассе на стороне Украины, и я думаю, они могут использовать свой опыт и против агрессии России в Беларуси вместе со своими украинскими побратимами.

Да, идеи «русского мира» активно пропагандируются в стране через прокремлевские ресурсы, а белорусскую молодежь пытаются активно вовлечь в участие в военизированных лагерях, к примеру, в оккупированном Крыму. Однако эти идеи не представлены в виде какой-то оформленной политической силы и не популярны в Беларуси», – считает Санников.

С другой стороны, Андрей Санников подчеркивает, что при всей кажущейся невыгодности аншлюса Беларуси для Владимира Путина такой вариант нельзя сбрасывать со счетов.

«Все больше аналитиков отмечают, что в Кремле победила «партия войны», которая всерьез рассматривает возможность военной агрессии против стран Балтии. Путин сегодня открыто объявляет новую гонку вооружений под предлогом необходимости противостояния США, и эта гонка уже стала приводить к катастрофам на территории России, к примеру в Северодвинске. Сейчас Россия проводит накачку оружием по двум направлениям: милитаризация оккупированного Крыма, а на европейском направлении – Калининграда и Беларуси. В Беларусь недавно были поставлены ракетные комплексы С-400, а также современные истребители Су-30СМ. Удара можно ожидать на любом из этих направлений. У российских генералов уже раздуты ноздри от запаха крови, которую они пролили в Украине и Грузии, и они, безусловно, продолжают разработки планов дальнейшей агрессии, потому мы просто обязаны рассматривать самый худший вариант. Сегодня странно слышать от некоторых западных политиков, что дальнейшая агрессия со стороны России маловероятна. Военные действия России в других странах – это уже факт, а не предположение.

Путину не нужна объединенная Европа, поэтому Россия, с одной стороны, накачивает деньгами сепаратистские и экстремистские группы и партии внутри европейских стран, а с другой стороны, превращает Беларусь в военный плацдарм, угрожающий Европе. Калининград и Беларусь фактически обеспечивают клещи, с помощью которых можно «откусить» от Европы страны Балтии и угрожать Польше. И очень тревожно, что западные политики не понимают этой угрозы. Дело в том, что одним только военным противостоянием данную проблему не решить. Западные страны должны в первую очередь поддерживать демократические силы в России, Беларуси и других странах постсоветского пространства», – считает оппозиционный политик.

Еще одним последствием «ползучей оккупации» Беларуси Россией Андрей Санников называет предоставление территории Беларуси для строительства российской АЭС, что может грозить новой масштабной ядерной катастрофой.

«Строительство АЭС ведется «Росатомом» типично советскими методами. Суть такого метода в том, что деньги, предназначенные на обеспечение безопасности работы станции, попросту разворовываются. При этом ни в России, ни в Беларуси нет свободы прессы, которая могла бы обеспечить контроль за строительством и его соответствием стандартам и нормам. Между тем на территории России уже происходило аварийное отключение реакторов того типа, который предназначен для Беларуси: как на Калининской, так и на Белоярской АЭС. Аварийные ситуации с еще не установленным реактором были зафиксированы и на территории Беларуси. По информации, которая проникла в прессу, его повредили при транспортировке, и неизвестно, произошел ли после этого ремонт или замена реактора. Известно, что на стройке происходили несчастные случаи с человеческими жертвами, которые тоже скрываются, и факты сокрытия информации внушают больше всего опасений», – говорит Санников.

При этом, по словам Андрея Санникова, белорусские власти не делают ничего для того, чтобы усилить независимость страны от Москвы хотя бы в информационном плане.

«Мнение о том, что Лукашенко дает большую свободу белорусскому языку – это только видимость. На самом деле, белорусский язык дискриминирован, в стране не существует ни одного университета, преподавание в котором велось бы на белорусском. Более того, при звуке белорусской речи милиция на улицах «делает стойку»: для них это показатель неблагонадежности и возможный повод для задержания.

Белорусская армия также вряд ли будет защищать независимость страны, поскольку она не воспитывается в патриотическом духе. Не будет она защищать и Лукашенко: из-за доминирующей роли российского телевидения Путин сейчас более популярен в Беларуси, чем Лукашенко. Складывается впечатление, что последний вообще плохо контролирует ситуацию в стране. Появляясь на телевидении, он не попадает в политическую повестку, делает какие-то заявления невпопад. К тому же белорусские военные знают, что денежное довольствие в российской армии существенно выше, чем в белорусской.

Самой лучшей поддержкой независимости было бы прекратить давление на оппозицию, провести реальные выборы и позволить патриотическим силам стать на защиту Беларуси. Такая возможность есть даже у нынешнего режима в предстоящий год проведения выборов», – отмечает Санников.

Интервью записала Ксения Кириллова