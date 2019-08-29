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Cержант из Островца «поставил на уши» Министерство обороны

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  • 29.08.2019, 10:58
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Cержант из Островца «поставил на уши» Министерство обороны
Юрий Бороденок

Ситуация полностью повторяет сюжет фильма «Жыве Беларусь!».

Необычная история произошла в военной части №97106 в Островце — там сержанта Юрия Бороденка отправили на гауптвахту на 10 суток, сообщает «Наша Ніва».

Официально — за пользование неуставным телефоном, смартфоном.

Неофициально — за ведение телеграм-канала «Беларуская кухня». Телеграм-канал позиционировал себя как агрегатор присланных историй о белорусскую армию.

«Все опубликованное в канале является личным мнением или домыслом авторов. Помните об этом, ведь, публикуя ваши истории, администрация канала не может никак проверить их правдивость», — говорится в одном из сообщений. Публикуемая в канале информация, как правило, была критической по отношению к военным реалиям.

Неизвестно, как конкретно, но автора канала вычислили в Минобороны. Это оказался как раз тот самый Бороденок.

Его рассказ о дальнейших событиях опубликовал другой администратор.

В аудиозаписи полно брани, в общих чертах содержание такое: помощник министра обороны по идеологии Леонид Косинский связался с командиром части Олегом Батьковым и, якобы, приказал разобраться с солдатом.

Батьков вызвал его к себе и довел решение о наказании, в живописных выражениях: «На месте министра я бы стрелял таких, как ты. Жалею, что теперь жизнь солдата не 38 копеек — сколько стоил патрон», — такие слова приписывает Батькову сам Бороденок.

Следует отметить, что после того, как история стала известной телеграм-сообществу, эффект Стрейзанд увеличил аудиторию канала в несколько раз — сейчас там более 3 тысяч подписчиков (в то же время официальному каналу Минобороны не хватает несколько человек до 600 подписчиков).

Что об этой истории говорят в Минобороны?

Пресс-секретарь Владимир Макаров сказал «Нашай Ніве», что такой солдат действительно отбывает наказание.

«Командир привлек его к ответственности за использование на территории части мобильных средств неуставного образца. Действовал он в соответствии с дисциплинарным уставом», — сказал нам Макаров.

Ситуация полностью повторяет сюжет фильма «Жыве Беларусь!».


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