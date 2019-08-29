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Лесной пожар, способный поглотить Путина и Си

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  • 29.08.2019, 11:01
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Лесной пожар, способный поглотить Путина и Си
Фото: Красноярский лесопожарный центр

Позволяя китайским лесорубам опустошать Сибирь, Москва попадает в ловушку.

Эммануэль Макрон забил тревогу по поводу амазонских лесов и объявил правым делом для всего мира спасение тропических джунглей. Но раздуваемый ветром огонь и дым, а также хищническая лесоторговля и разработка лесных территорий не уникальны, они не ограничиваются одним только Южным полушарием. В не такой уж и морозной на сегодня Сибири вырубка самых крупных в мире лесов обретает вполне реальное геополитическое значение и может привести к кончине зловещей братской дружбы между Москвой и Пекином, пишет британское издание The Times (перевод — inosmi.ru).

Лесные массивы Сибири, где заготовкой древесины когда-то занимались узники ГУЛАГа, стали для Китая навязчивой идеей. Эта страна на протяжении столетий систематически вырубала собственные леса. А когда ее население увеличилось (к середине 19 века оно уже составляло 400 миллионов человек), леса уступили место сельскохозяйственным угодьям, а древесину стали использовать для отопления и строительства домов. Эта цивилизация основана на уничтожении лесов. Поэтому Китай с одобрения Владимира Путина обратил свои взоры на Сибирь, чтобы удовлетворить свои потребности.

Вдоль Транссибирской железной дороги сегодня стоят сотни лесопилок, на которых работают китайцы. Лес вывозят из России в Китай, где используют в строительстве, на внутреннем рынке, либо экспортируют. Китайские лесорубы, многие из которых работают нелегально, обрубают ветки спиленных деревьев и сжигают их в промышленных масштабах. Большинство сибирских пожаров, охвативших этих летом огромные площади, начались рядом с районами лесозаготовок.

Когда пять лет назад Запад ввел против России болезненные санкции за аннексию части Украины, Путин переключил свое внимание на восток, стремясь заключить новый альянс. Его стратегический замысел таков: бить Запад его же оружием, сформировав ось, которая будет препятствовать распространению либерального порядка. Торговая война между США и Китаем еще больше сблизила Путина и Си Цзиньпина. Сибирь прежде всего была восточным оборонительным рубежом России. Но в условиях глобального потепления Путин видит в этом регионе возможность привязать Китай к национальным интересам России. Сегодня он предлагает китайским инвесторам миллионы гектаров земель на востоке России для выращивания сои. Поскольку Пекин сократил импорт сои из США в рамках взаимной эскалации пошлин, этот жест Путина явно предназначен для возведения оборонительных баррикад против всего того, что Трамп может применить в отношении Китая в будущем. Китайские деньги потоком идут в горнодобывающие отрасли Сибири. Находящиеся вблизи китайской границы Владивосток и Хабаровск призваны стать торгово-перевалочными узлами. Создаются все новые особые экономические зоны.

Эти взаимоотношения очень важны для России. В этом году будет введен в строй газопровод «Сила Сибири», главная цель которого — сделать Россию ключевым поставщиком газа в Китай примерно к 2035 году. К тому времени мировой спрос на газ должен вырасти примерно на 20 процентов, в основном за счет Китая. Запад усложняет «Газпрому» жизнь на европейских рынках (отчасти для того, чтобы оказать дипломатическое давление на Кремль), однако Россия полагает, что в трудные времена она сможет рассчитывать на Китай. Цены на ее газ скорее всего будут выгоднее для Пекина по сравнению с поставками сжиженного природного газа.

Что касается поставок российского оружия в Китай, то они на подъеме. Несмотря на замедление темпов роста китайской экономики, армия этой страны достаточно хорошо финансируется и может покупать у Москвы современные истребители и зенитно-ракетные комплексы. Один из лучших российских китаеведов Юрий Тавровский утверждает, что высшее военное командование больше не беспокоится о том, что может вооружить будущего противника. «Одно дело, когда Россия была единственным стратегическим противником Запада, — говорит он. — Сейчас, когда в национальной оборонной стратегии США обозначены два противника, все ресурсы Америки и Запада поделены и направлены против двух наших стран». Две державы по-прежнему шпионят друг за другом, однако китайско-советский пограничный конфликт 1969 года сегодня кажется далеким прошлым.

Ось Китай-Россия координирует дипломатические усилия всякий раз, когда ее интересы входят в противоречие с интересами США. Это Северная Корея, Иран, Венесуэла. А когда между ними возникает открытое соперничество, как в Центральной Азии, Путин и Си всеми силами уклоняются от него.

Но есть одна область, где эти отношения сталкиваются с серьезными препятствиями. Это Сибирь, которая является важнейшей частью национального самосознания России. Ее суровая красота («Мороз и солнце, день чудесный», — писал Пушкин), а также то важное место, которое она занимает в репрессивной системе, мешают русским согласиться на совместное с китайцами хозяйствование в этом регионе. Очень многие, начиная с Федора Достоевского (который четыре года провел в кандалах на сибирской каторге) и кончая летописцем ГУЛАГа Александром Солженицыным, считали Сибирь чисто русской территорией, которую не нужно слишком много показывать иностранцам.

Российские экологи и националисты (они не всегда естественные союзники) протестуют против китайских инвестиций в районе озера Байкал на юге Сибири. Многие жалуются на бесцеремонных и высокомерных китайских менеджеров и хищнические действия китайских компаний, которые валят российский лес и запрещают потребление самодельного алкоголя. Раньше российские лесорубы делали из опилок водку собственного изготовления, которая обжигает желудок. Китайцы, не скрывающие своего презрения к слабой дисциплине россиян, эту практику прекратили.

Это может показаться мелочью и ничего не значащими трениями, но такая ситуация многое говорит о неизбывном страхе россиян, которые опасаются, что Путин согласился на роль младшего партнера в этом опасном и неравноправном альянсе. Многим горделивым сибирякам Китай кажется отъявленным лицемером. Пообещав не превращаться в мировую свалку, эта страна отказалась принимать пластиковые отходы с Запада. Но Китай не испытывает угрызений совести, загрязняя и отравляя девственно чистую Сибирь. Когда-нибудь националистические силы в Кремле могут положить конец этим взаимоотношениям, что очень порадует американский военный истэблишмент, предвкушающий раскол между двумя самыми мощными мировыми силами антилиберализма.


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