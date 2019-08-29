Андрей Горват отказался участвовать в премии Гедройца 29.08.2019, 11:03

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Андрей Горват

Почему?

Известный писатель, автор книги «Радио Прудок», Андрей Горват отказался от участия в литературной премии имени Гедройца, сообщает nn.by.

В прошлом году Горват написал книгу «Премьера», поэтому мог участвовать в конкурсе. Однако Горват взял самоотвод. Почему так произошло? Об этом «НН» спросила у самого писателя.

«Я бы не хотел отвечать, но тогда моим ответом будет «Отказался дать комментарий», да? И это будет выглядеть как обида, которую я демонстративно скрываю. На самом деле, никакой обиды нет. Наоборот, я благодарен ПЕН-Центру за многочисленные приглашения и предложения. Никогда не пользовался ими, но имею дружественные отношения с руководством. При встрече пожать руку готов.

Не разделяю и не хочу разделять теорию заговора и разговоры о тусовочках. К членам жюри премии также никаких претензий не имею, некоторых даже люблю. Причина, по которой я отказался от участия, не является результатом объективных факторов, она абсолютно индивидуальна: просто я не хочу терять время на писательскую карьеру и акцентировать на ней свое внимание. В литпроцессе, в который я случайно попал, мне нравится только писать тексты. Все остальное я по возможности отсекаю», — ответил Андрей Горват.

Андрей Горват родился в 1983 году. Один из самых популярных писателей Беларуси. За его автографами выстраиваются большие очереди. Живет в деревне Прудок (Калинковичский район).

Ранее отказался от участия в премии Гедройца Ольгерд Бахаревич.