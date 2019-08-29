Олега Сенцова доставили в Москву 13 29.08.2019, 11:26

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Олег Сенцов

Накануне украинские власти освободили журналиста РИА «Новости» Вышинского.

Украинский режиссёр и политзаключенный Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в "терроризме", доставлен в московский следственный изолятор "Бутырка". Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Ранее о том, что Сенцова вывезли из колонии в городе Лабытнанги ( Ямало-Ненецкий автономный округ России), сообщало издание Baza и телеграм-канал Незыгарь. Baza при этом ссылается на источник в спецотделе колонии.

Издание также сообщает, что режиссёра в Москве поместили в СИЗО "Лефортово", а не в "Бутырку".

Адвокат Дмитрий Динзе, который посетил Сенцова в Лабытнанги несколько дней назад, информацию о транспортировке подзащитного не подтверждал. Об этом написал с утра у себя в Телеграме глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков .

Последний при этом допустил, что режиссёра могли этапировать авиацией в течение дня.

Позднее Динзе сообщил Радио Свобода, что в "Бутырку" сейчас не попасть. "Если что-то и будет, то на следующей неделе", – заявил он.

Проект "Крым.Реалии" отмечает, что Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Людмила Сенцова рассказала, что месяц с последнего звонка её сына исполнился 28 августа – как раз тогда, когда, по версии телеграм-каналов, режиссёра могли вывезти из колонии.

Накануне суд в Киеве отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Украинские власти подозревают его в государственной измене.

Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение этого журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на Олега Сенцова.

В среду Вышинский дал согласие на участие в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых. Голодовка продолжалась 145 дней; сообщалось, что за это время Сенцов потерял 15 килограммов, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту. Режиссёр заявлял, что прекратил акцию под угрозой принудительного кормления.

Освободить режиссёра и других украинцев, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма, требуют Киев, страны Запада, деятели культуры и международные правозащитные организации. Российские власти заявляли, что широкий общественный резонанс вокруг голодовки Сенцова не повлияет на решение о его помиловании или обмене.

В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека принял жалобу на решение российского суда по делу о подготовке теракта в аннексированном Крыму. В жалобе заявители настаивали, что признательные показания обвиняемых были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс был политически мотивированным.