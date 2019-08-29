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Владимир Кийко: Изменить ситуацию можно только сменив власть

  • 29.08.2019, 12:10
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Владимир Кийко: Изменить ситуацию можно только сменив власть

Многие белорусские деревни стоят пустые.

Об этом пресс-службе БНК заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса в Витебске Владимир Кийко. Активист рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются жители его города:

— Проблемы такие же, как и по всей Беларуси, по всем ее регионам. Завязаны они на экономической ситуации. Это низкие зарплаты, безработица. Я, например, ходил на биржу труда ради интереса, посмотреть какие есть вакансии и какие зарплаты предлагают. Посмотрев их базу, я понял что 90% вакансии предполагают максимальные зарплаты в 300 — 400 рублей. Это подсобники, грузчики. Ни одной нормальной вакансии я там не обнаружил. Поэтому большинство людей вынуждены искать работу за границей, в Польше или России. Особенно это актуально для сельской местности. Пример — соседний Сенненский район, там вообще все деревни почти пустые, людей не осталось. Вся инфраструктура уничтожена, нет школ, детских садов — все закрыли. Люди уезжают потому что искать работу негде.

— Наверное, главный вопрос — кто виноват?

— Люди винят Лукашенко, всю вертикаль власти. Все устали и жалуются не только на чиновников и экономическую ситуацию, но и на беспредел со стороны силовых структур, судебной власти. Люди обижены на председателя Витебского горисполкома, потому что много претензий к нему: плохо идут дела в городе, дома не ремонтируются, асфальт только по центру, а на окраинах — полный развал. Жители недовольны этой ситуацией. В нынешний ситуации никто нигде не может найти правды. Ищут, ходят по инстанциям, а им дают отворот-поворот.

Сегодня уже многие понимают, что это связано с отсутствием выборов. Люди хотят чтобы у нас были выборные органы власти, а не назначенцы из вертикали. Поэтому и присоединяются к нашей политической компании — потому что устали от такой жизни. На самом деле, белорусы очень устали от диктатуры, хотят контролировать власть и сами принимать решения.

— Как идет подготовка к парламентской кампании в Витебске? Какие ваши задачи?

— Чем больше жителей города подключатся к этой компании, будут участвовать в пикетах, акциях, тем сложнее власти будет игнорировать наши требования. Власть боится сильных людей.

Наша главная задача — это смена власти, потому что все остальное вторично. Если власть не сменится, то стройку АЭС нельзя будет окончательно закрыть, потому что решения принимаются одним человеком. Так же и экономическая ситуация полностью зависит от власти. Невозможно повысить зарплату, если у нас не поменяется экономическая модель. Первичная задача — сменить власть.

Напомним, «Европейская Беларусь» заявила о том, что формирует инициативные группы для участия в избирательной кампании и призвала граждан страны входить в их состав. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923. Присоединяйтесь!


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