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Ученые воссоздали лицо предка древнейшего человека

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  • 29.08.2019, 12:08
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Ученые воссоздали лицо предка древнейшего человека
ФОТО : Dale Omori/Liz Russell/Cleveland Museum of Natural History

Он жил в Эфиопии почти четыре миллиона лет назад.

Ученым удалось воссоздать лицо предка древнейшего человека по костям черепа, найденного в 2016 году в Эфиопии, сообщает Wall Street Journal. Предполагается, что афарский австралопитек жил примерно в то же время и в том же районе, что и древнейший человек. Однако он был все же переходным типом между обезьяной и человеком.

Лицо, появившееся в результате реконструкции, скорее напоминает шимпанзе. Большой нос и сильно выдающаяся вперед челюсть заставили сразу нескольких ученых говорить о примитивной внешности предка человека.

Тем не менее, как считает ученый из Смитсоновского музея естественной истории Ричард Поттс, находка из Эфиопии показывает, что родословная человека чрезмерно разнообразна, а в переходный период от обезьяны к человеку попали несколько живых существ, которые еще не обладали таким умом, как Люси — первый, по мнению ученых, человек, чьи останки были найдены в восточной Африке в 1974 году.

Предполагается, что афарский австралопитек жил 3,8 млн лет назад и обитал в пещерах.

В создании реконструкции приняли участие несколько ученых из США, Германии и Великобритании.


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