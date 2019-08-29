Как белоруска с хутора под Дзержинском покорила Париж 1 29.08.2019, 12:31

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История студентки Сорбонны, отважившейся на перемены в 17 лет.

Елизавета Крылова выросла на хуторе в 30 километрах от Минска. После окончания Дзержинской гимназии девушка начала задумываться о поступлении за границу. Сначала выбор пал на близкую к Беларуси Польшу, но из-за качества образования, которое ее не устроило, девушка решила переехать во Францию. Об эмиграции в 17 лет, учебе в престижной Сорбонне и жизни в Париже она рассказала tut.by.

Учеба в Варшаве и первые промахи

— У меня не было цели уехать за границу. Скорее, было интересно посмотреть на жизнь «там», — так Лиза начинает свою историю. — Выбрала Варшаву: все-таки это столица и там живет много русскоговорящих иностранцев. А помощь и поддержка близких по духу людей очень важна, когда тебе 17 лет.

Девушка поступила в частную школу бизнеса Vistula на специальность «менеджмент по туризму». Вспоминает, что поступление было очень простым, без вступительных экзаменов, нужно было лишь предоставить сертификат о знании английского, перевести документы и внести оплату. Обучение проходило на английском языке.

— Выбор специальности и университета стал моим первым промахом. Туризм ассоциировался у меня с путешествиями по миру, знакомством с новыми нациями и культурами. Мне хотелось параллельно развивать небольшой экотуризм и у нас, ведь мои родители фермеры. Все свое детство я провела на фермерской земле в белорусской глубинке, и хотелось этой красотой поделиться. Мои родители даже парк развлечений Кукуполис основали, и к нам каждый год приезжает много столичных гостей. Но позже я поняла, что в сфере туризма знания можно получить лишь на практике, — говорит Лиза.

В Варшаве девушка прожила полтора года. Снимала комнату в общежитии, к слову, абсолютно русскоговорящем. Учеба в этом университете Лизе не очень нравилась. Признается, что было слишком просто.

— Мне было жалко растрачивать себя на такое некачественное образование. Вдобавок оплата была порядка 2500 евро в год. Поэтому я отправилась по программе Erasmus на обмен в хорватский город Задар, а после возвращения в Польшу и вовсе решила бросить польский университет.

После этого Лиза решила попробовать свои силы во Франции. Девушка подала документы во французский государственный вуз (Université d’Angers), чтобы попасть на англоязычную программу. В отличие от Польши, иностранцы во Франции могут учиться на абсолютно одинаковых условиях с французами. Оплата за год обучения вместе с медицинской страховкой была около 470 евро. Ее приняли, причем сразу на третий курс: благодаря Болонской системе засчитали все предметы, которые она проходила в Польше и Хорватии.

Жизнь во Франции

Девушка переехала в город Анже на западе страны. Она описывает его как «глубокую Францию», которая сильно отличается от Парижа. На момент переезда она по-французски не говорила, знала лишь пару слов. Язык же учила по книгам и в самой языковой среде.

Отличие французской системы обучения в том, что первый семестр может быть отведен только под лекции, а во втором обязательно нужно стажироваться, чтобы подтвердить год учебы. Именно практика помогла девушке значительно улучшить свой французский.

Кстати, если стажировка длится более двух месяцев, она оплачивается. Чтобы попасть на стажировку, нужно подготовить резюме, мотивационное письмо и рекомендации, а также пройти несколько собеседований.

Лиза рекомендует искать стажировки в больших компаниях, название которых на слуху и будет выигрышно смотреться в вашем резюме. Не стоит бояться, что крупная компания вам откажет: стажировки во Франции выгодны и для студентов, и для компаний. Молодые люди получают рабочий опыт, а работодатели — талантливых людей, которые еще не слишком дорого стоят.

— Я работала на ресепшене отеля в Пиренеях и на острове Корсика, где клиенты редко говорят по-английски. Так я и выучила французский. Поэтому если нужно подтянуть язык, идите в сферу общения. К тому же стажировки — это отличная возможность недорого путешествовать. Мне повезло: и жилье, и еду, мне предоставляли бесплатно отели, в которых я работала.

После бакалавриата она поступила в магистратуру, но решила сменить специальность на «международный менеджмент», в университете Пуатье (IAE de Poitiers) — еще одном небольшом французском городе.

— Со мной в группе учились студенты со всех уголков мира: американцы, индонезийцы, французы… Это было одновременно захватывающе и полезно, учитывая специфику моей специальности. В этой атмосфере я осознала, как отличается мышление людей из разных культур и насколько эти различия влияют на деловые отношения.

Лиза успешно закончила стажировку и осталась работать в компании, которая занимается международными перевозками. Компания называется GEFCO, в ней работает 13 тысяч человек. Хотя компания французская и штаб-квартира находится в Париже, в 2012 г. ее выкупила Российская железная дорога. Поэтому даже в парижском офисе часто можно услышать русскую речь. Основной клиент — автомобильный концерн Peugeot-Citroen.

Официально должность Лизы называлась «менеджер по инновационным проектам». Суть этой работы — в отборе инновационных идей, которые могут принести ценность и прибыль для компании. Сейчас Лиза оформляет договор, который обеспечит ей постоянную работу в GEFCO.

Как поступить в Сорбонну

Год назад, когда первый этап стажировки подходил к концу, Лиза задумалась, чем же она хочет заниматься дальше. Сотрудники отдела кадров посоветовали ей выбрать специальный контракт — «работа и учеба одновременно», или по-французски «alternance».

Особенность этого контракта в том, что его подписывают три стороны: студент, университет и компания. Зарплата выплачивается не только за работу, но и за дни учебы, проведенные в университете.

Работу в компании Лиза решила совместить с магистратурой по логистике в Сорбонне. Кстати, сами французы не относятся к Сорбонне с особым пиететом. Они считают, что нужно выбирать не университет, а конкретные программы.

Прием заявок на поступление в Сорбонну начинается в апреле и длится до конца месяца. За это время нужно успеть собрать полный список документов: оценки, минимум две рекомендации с работы, сертификат о владении французским языком на уровне не ниже С1. Следующий этап — собеседование. Там нужно себя показать с лучшей стороны и доказать свою железную мотивацию, а также объяснить, что именно ты можешь дать выбранной сфере.

— Я думала, что на собеседовании достаточно будет поулыбаться, рассказать разных баек о своей работе и достижениях. Но здесь было не так: я пришла по приглашению на 10 часов утра и увидела, что кроме меня на это же время записано еще 6 человек. Сразу осознаешь, какой серьезный отбор тебя ждет.

Интервью очень интенсивное: оно длится всего 10−15 минут. Так жюри оценивает, какой из вопросов может выбить из колеи.

— Вопросы были как обычные (например, «какое ваше главное качество и слабость?»), так и каверзные. Например: «Если бы вы были супергероем, то кем бы вы стали?». Но главное не паниковать, а уверенно и, главное, честно отвечать на вопросы.

Ответ пришел через пару недель: Лизу приняли, она была одной из 24 счастливчиков. Ответ, подтверждающий желание учиться, нужно было дать в течение суток, иначе теряешь место.

— Когда я увидела письмо, не поверила своим глазам. Ведь вокруг меня на собеседовании были только французы. И мне надо было своим ломаным французским уговорить комиссию взять меня. Было счастье, а потом тревога — боялась, что не справлюсь. Когда подписала документ, что согласна, наступило облегчение.

Учеба в Сорбонне стала одним из самых запоминающихся событий в жизни Лизы. Во-первых, ей пришлось одновременно учиться и работать. Во-вторых, ей повезло с одногруппниками. Практически все они были французами и с удовольствием приняли ее в компанию.

Но времени не хватало ни на что, кроме учебы и работы. Пришлось забыть о праздных развлечениях: в будние дни времени хватало лишь на сон. А в выходные она делала домашние задания и готовилась к экзаменам.

— Слава Богу, что это длилось только год! Иначе я бы вряд ли выдержала. Помогла поддержка семьи. Я часто звонила маме и жаловалась, что больше не могу, а она меня подбадривала. Но это того стоило: после года в Сорбонне есть ощущение, что все препятствия по плечу.

«Французы очень любят русскоговорящих»

С французами связана масса стереотипов. Лиза убеждена, что они часто подходят парижанам, но точно не всем жителям Франции. Правда, есть кое-что, что объединяет всех французов — это любовь к стране и легкость в отношении к жизни.

— Во Франции очень общительные люди. Например, на семейных застольях разговаривают все, стоит настоящая какофония. Начинаются такие застолья в 12 дня, заканчиваются в шесть-семь вечера. За бокалами вина и закусками обсуждают фильмы, книги, спортивные соревнования. Это очень душевно и по-семейному, полностью отражает фразу «la vie est belle» — жизнь прекрасна.

Существуют во Франции и свои традиции. С одной из них у девушки связана забавная история. Парень-француз пригласил ее отпраздновать день рождения мамы. Они заехали в магазин купить ей подарок. Лиза увидела много красивых хризантем в горшках и решила подарить одну из них.

— Когда мама их увидела, она немного удивилась, но ничего не сказала. А примерно через год я узнала, что такие хризантемы в горшочках обычно приносят на могилы во время празднования французского аналога Радуницы. Но с его мамой у нас по-прежнему теплые отношения, иногда вспоминаем этот случай и смеемся вместе. Так что с чувством юмора у французов точно все в порядке.

Во Франции очень лояльно относятся к русскоговорящим. Лиза рассказывает, что каждый второй француз хочет поехать в Москву и прокатиться на транссибирском поезде. Но при этом про Беларусь почти ничего не знают и часто спрашивают, является ли наша страна регионом России. Часто интересуются разницей между русским и белорусским языками.

Париж: шикарная культурная программа и много бездомных

— Если вы хотите учиться во Франции, то не стоит зацикливаться на Париже. Конечно, это отличный город — он яркий, культурный, там происходит много интересного. В Париже есть свой неповторимый шик, стоит только выйти в город — и обязательно наткнешься на концерты, выставки, театральные постановки.

Но нужно понимать: любой город Франции связан со столицей, и туда всегда можно съездить на выходные. А вот жить студенту материально будет комфортнее в другом городе. Париж — сложный и неспокойный, здесь хватает людей, которые живут практически за чертой бедности, тут много бездомных и мигрантов. В некоторые районы не рекомендуется ходить, потому что там может быть небезопасно. Кроме того, жизнь в Париже — это дорогое удовольствие.

Только за комнату в столице Франции придется отдать минимум 400−500 евро. Маленькая студия на 10−12 м² будет стоить около 700 евро в месяц. При этом жилье найти очень сложно из-за большой конкуренции. Его стоит начинать искать за месяц-два до заселения.

— Я живу за городом, потому что так даже легче добираться до работы, да и условия жизни комфортнее. В Париже жизнь намного более шумная и быстрая, мне больше нравится здесь. До работы добираюсь минут 40, примерно столько же занимает путь в Париж.

Дорого стоит и проезд — 75 евро в месяц на все виды транспорта. А один билет обойдется в 1,90 евро. Но если вы работаете или стажируетесь, то 50% от проездного будет оплачивать компания.

Студенты могут здорово сэкономить и на еде. Для них есть специальные столовые, где можно вкусно и сытно поесть всего за 3,20 евро.

Про зарплаты у французов не принято спрашивать. Но известно, что на одной позиции разбежка может составлять несколько сотен, а иногда и тысяч евро.

— Мне очень нравится жить во Франции, — резюмирует девушка. — Здесь куча возможностей для работы и саморазвития.