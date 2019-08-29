В Москве напали на Любовь Соболь 2 29.08.2019, 12:40

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Нападение произошло возле дома оппозиционного политика.

Снятую с выборов в Мосгордуму юристку ФБК Любовь Соболь облили неизвестной жидкостью на выходе из дома. Об этом она сообщила в твиттере.

Нападавших, как пишет политик, было несколько, причем один из них снимал происходящее на камеру. По ее мнению, они были связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины. Все это снимал пригожинский ублюдок на видео», — написала Соболь Любовь.

Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины. Все это снимал пригожинский ублюдок на видео pic.twitter.com/QV5X2QSXps — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 29, 2019

Ранее Соболь, которая оказывала юридическую поддержку родителям детей, отравившимся из-за поставок связанными с Пригожиным компаниями еды в московские школы, неоднократно жаловалась на слежку. Несколько дней назад она писала о том, что люди из окружения Пригожина установили слежку в том числе и за ее матерью.

Во время сбора подписей в Мосгордуму нападению подверглись и волонтеры штаба Соболь: трое мужчин облили их в конце июня разведенным в воде навозом, напоминает «Новая газета».

В МВД говорили «Новой», что это якобы делалось на спор — победитель должен был получить бутылку спиртного. Однако источники «Проекта» уверяли, что к инциденту были причастны связанные с Пригожиным политтехнологи.

В ноябре 2016 года неизвестный также напал на мужа Соболь, социолога Сергея Мохова, вколов ему в ногу неизвестную жидкость, после чего тот потерял сознание. В ФБК связывали это с расследованием деятельности Пригожина, позднее причастность к инциденту в интервью «Новой» признавал работавший на него Валерий Амельченко, рассказавший о нападениях и на других оппозиционных активистов.