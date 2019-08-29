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Найден единственный город на Земле, где все население живет в одном доме

  • 29.08.2019, 13:06
Найден единственный город на Земле, где все население живет в одном доме

Город окружают горы, водопады и водная гладь.

Субарктический климат делает его самым влажным городом в США: в год там выпадает 5 024 мм осадков, а ветер может достигать 100 км/ч. 51 кв. км — ровно такую площадь занимает этот город на Аляске. В Уиттиере проживает 214 человек, причем почти все в одном доме.

AdMe.ru впечатлился историей города на краю света, и нам не терпится поведать ее вам.

Свое название место получает в 1915 году

Недалеко от города расположен ледник, который в 1915 году назвали в честь поэта Джона Гринлифа Уиттиера (John Greenleaf Whittier). Во времена золотой лихорадки здесь размещались американские и русские исследователи. Развитие города тесно связано с американской армией.

Во время Второй мировой эту местность выбрали для организации незамерзающего порта и военного гарнизона. Уиттиер находился на некотором отдалении от остальных населенных пунктов и транспортной инфраструктуры, поэтому пришлось проложить тоннель. Военный объект, порт и железнодорожное полотно в 1943 году образовали лагерь Салливан (Camp Sullivan), который использовался до 1960 года.

У государства были большие планы на создание в Уиттиере военной базы

В годы холодной войны здесь строят жилье и зоны отдыха на 1 000 человек. В 50-х появилось 2 здания. Первое — Строение Бакнера (Buckner Building) — сейчас заброшено, а вот второе — Башни Бегич (Begich Towers) — используется по сей день. Обе постройки должны были стать частью крупного военного комплекса, планировалось построить еще 8 подобных сооружений для нужд армии.

Переломная точка в истории города — 27 марта 1964 года, когда случилось Великое Аляскинское землетрясение. Его магнитуда оценивается в 9,2 балла, подземные толчки вызвали цунами. Волны тогда достигали 13 метров и сильно разрушили город: было уничтожено несколько строений на набережной, ущерб составил $ 10 млн. Кроме того, из-за стихийного бедствия погибли 13 жителей города.

Незадолго до ухода военных появились жилища-кондоминиумы

14-этажное здание построено в 1957 году и первоначально называлось по имени полковника Уильяма Уолтера Ходжа (William Walter Hodge), который командовал 93-м инженерным полком на Аляскинской трассе. В 1972 году Башни Бегич получили свое нынешнее имя в честь члена демократической партии Ника Бегича, конгрессмена от Аляски, который погиб в авиакатастрофе в этой местности. Его тело так и не было найдено.

У единственного в Уиттиере дома 14 этажей и 3 модуля, которые соединяются между собой многочисленными коридорами, лифтами и лестницами. У здания плоская крыша и прямоугольная форма. Откуда в названии слово «башня», да еще во множественном числе? Дело в том, что с северной стороны расположено 2 выступающих модуля, которые напоминают башни.

Если присмотреться, можно увидеть потускневшую краску. Когда в Уиттиере дислоцировались военные, здания отапливала одна теплоцентраль, впоследствии у каждого дома должна была появиться собственная отопительная система. Первое время после ухода военных тепло давали 2 котла, но к 2015 году работал только один из них. Он находился в плачевном состоянии, и через год город получил грант на ремонтные и восстановительные работы.

Это все население города. Кроме апартаментов в помещении расположены почта, методистская церковь, несколько магазинов, прачечная, отделение полиции, мэрия, больница и даже маленький отель. В Уиттиере 2 детские площадки: одна из них открыта только летом, а вторая находится под крышей — погодные условия не всегда позволяют маленьким горожанам спокойно гулять на улице. В ненастные дни они ходят в школу по специальному тоннелю.

Здесь нет привычного разделения на дом и школу: дети и учителя воспринимают друг друга как соседей или добрых друзей, поэтому нет необходимости устанавливать дисциплину. Чтобы поддерживать здоровье, жители Уиттиера ходят в школьный спортзал, который открыт в часы работы школы, — привычного фитнес-центра здесь нет. На парковке наряду с машинами можно увидеть лодки.

В Башнях Бегич 200 квартир, причем в половине из них никто не живет. Собственники переезжают в другие города (например, в тот же Анкоридж), приезжая в родной Уиттиер на выходные. Все-таки чтобы жить на таком отдаленном клочке земли, нужно иметь определенную выдержку. Квартиры стоят прилично — порядка $ 500 тыс.

Добраться до Уиттиера по суше можно только через тоннель

Путь преграждает горный массив, в распоряжении жителей и гостей самолет, лодка, поезд или автомобиль. Последние курсируют по тоннелю через гору Мейнард. Через тоннель проходит однополосная дорога — и для машин, и для поездов. Туда и обратно можно проехать за $ 13, местные жители пользуются годовым абонементом стоимостью $ 500.

У тоннеля есть график работы: 15 минут он пропускает транспорт в одну сторону, следующие 15 минут — в другую. На ночь дорогу закрывают. Местные жители иногда выбираются в Анкоридж, расположенный примерно в часе езды. Однако если вы не успели вернуться до 22:30, придется заночевать в машине.

Уиттиер кажется забытым богом, но иногда сюда приезжают туристы

Ведь из порта начинаются круизы: желающие могут посмотреть на айсберги и белых медведей. Поэтому периодически здесь можно увидеть лайнеры. Интерес вызывает и сам город — номера в отелях бронируют заранее. Местные занимаются рыбной ловлей, работой в порту или связаны с туризмом.

Порт отделен от жилого дома и складских помещений железной дорогой, попасть в него можно через тоннель. Кстати, в 50−60-е тоннелей было куда больше, часть из них вела к военной части, но теперь подземные переходы перекрыты, чтобы там не ходили любители индустриального туризма и приключений.

Посмотреть на природные красоты, перекусить в местном кафе — нет ничего проще. Но если вы вдруг захотите посмотреть на быт дома-коммуны, могут возникнуть сложности: снимать в здании запрещено.

Чтобы посмотреть на изнанку жизни Уиттиера, придется заранее договариваться с кем-то из его обитателей, предварительно потратив время на поиски их контактов. Если вам это удастся, считайте себя счастливчиком: вы станете тут желанным гостем и даже сможете сделать несколько кадров на память. Ну а если нет, то фотографии здания изнутри можно увидеть здесь.


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