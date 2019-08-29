Валерий Бычковский: Перемены будут, но сами они с неба не упадут 29.08.2019, 13:30

Таксист рассказал, почему решил не работать по специальности и идти в политику.

Общественный активист из Минска Валерий Бычковский решил принять участие в «парламетской кампании» и выдвинуть свою кандидатуру по Есенинскому избирательному округу №100, сообщает пресс-служба БНК.

Одна из ключевых тем, которые он планирует затронуть в ближайшие месяцы — требование закрытия Островецкой АЭС:

— Атомная электростанция строится с огромным количеством нарушений. Я родился и вырос в Петриковском районе Гомельской области. Деревня Валовск, в которой я жил и учился в школе, сегодня уже почти вымерла. Считается, что она не затронута радиацией при том, что расположена очень близко к Чернобылю. Там все «пятнами»: одна деревня условно чистая, вокруг другой — загрязненные земли. Еще одного Чернобыля мне бы не хотелось. Учитывая те слухи, которые приходят со строительной площадки АЭС, которые рассказывают люди там работающие, добра от нее не приходится ждать. Строили бы американцы или французы — другое дело. У россиян же что ни день — то катастрофа или авария.

— Во время «парламентской кампании» вы будете поднимать и другие вопросы?

— На самом деле, тут столько проблем накопилось, что не знаешь куда смотреть. Наверное, главная — это политическая. Мы не знаем, как развиваются отношения между Беларусью и Россией, о чем договариваются Лукашенко и Путин, что будет с суверенитетом страны, какое нас ждет будущее.

Не менее важная проблема — отсутствие свободных выборов. Менять в Беларуси нужно все и нужно давно. От Лукашенко — до мелких чиновников на местах. Нужно выгонять их и не допустить, чтобы они занимали руководящие, управленческие должности в будущем.

— Вы работаете таксистом, часто общаетесь с людьми. О чем говорите?

— У меня высшее образование, я закончил исторический факультет БГУ, но, работая по специальности, получал бы копейки. Поэтому работал и водителем троллейбуса, и на заводе, в литейном цеху, заливщиком стали, и за границей. Сейчас — в такси.

Если человек идет на контакт, то, бывает, приходится говорить и про политику. Впечатление складывается такое, что наши люди почти все недовольны ситуацией, но пока не готовы брать на себя ответственность. Многие говорят о политике, о власти, о том, что все плохие, но мало кто хочет что-то делать, рассчитывают на других. Сторонние наблюдатели. На самом деле, это не так, добиться перемен можно только тогда, когда каждый недовольный возьмется за дело. Само собой с неба ничего не упадет.

Это еще одна причина, почему я иду на эту парламентскую кампанию. Это шанс поговорить с людьми, показать, что может сделать обычный человек, разговаривать, предлагать, делать.

Беларусь должна стать цивилизованным правовым государством, должна быть в Евросоюзе. Наши люди должны иметь возможность получать достойный заработок, а не думать о том, куда им уехать. Или о том, в какие влезть долги, чтобы прокормить детей.

Напомним, «Европейская Беларусь» заявила о том, что формирует инициативные группы для участия в избирательной кампании и призвала граждан страны входить в их состав. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923. Присоединяйтесь!