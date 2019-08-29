Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об увольнении 2 29.08.2019, 13:39

Юрий Луценко

Заявление написано на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности на имя президента Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».

"Заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому от генерального прокурора Луценко.

Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании пункта 1 части 1 статьи 42 закона Украины "О прокуратуре", - говорится в заявление.

По закону о прокуратуре генпрокурора увольняет с должности президент по согласию Верховной Рады. В частности, в ч.1 ст. 42 закона говорится о прекращении полномочий генпрокурора по собственному желанию.

29 августа глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков на заседании подготовительной группы нардепов сообщил, что Луценко написал заявление об увольнении. "Украинская правда" обращалась за комментарием в пресс-службу генпрокурора, однако информацию УП ни подтвердили, ни опровергли.

29 августа состоится первое заседание ВР 9 созыва, где нардепы планируют уволить Луценко и назначить на должность генпрокурора Руслана Рябошапку.

Луценко назначили на должность генпрокурора в мае 2016 года. Он кум 5-го президента Петра Порошенко. У Луценко нет юридического образования, для его назначения пришлось инициировать изменения в законодательство.

После победы Зеленского на выборах, в его команде заявляли, что генпрокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.

Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.

Генпрокурор говорил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.

Он заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.

23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Сам Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, он не будет испытывать дискомфорта от того, что придется делать на этом посту.

Также Рябошапка заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.