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Белорусы на алкоголь и сигареты тратят в два раза больше, чем на образование и оздоровление

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  • 29.08.2019, 13:47
Белорусы на алкоголь и сигареты тратят в два раза больше, чем на образование и оздоровление

Бюджет семей, живущих в городах и в сельской местности, распределяется по-разному.

По данным Белстата за II квартал, белорусские семьи большую часть своего бюджета тратят на питание — 39,5%. Немного меньше уходит на непродовольственные товары — 31,4%. Портал tut.by посмотрел, сколько денег и на что уходит у белорусов.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси в I квартале 2019 года составили в среднем 1 290,3 рубля в месяц. Можно примерно подсчитать, на что и сколько денег в среднем тратит одна семья. На питание уходит около 509 рублей, на алкоголь и сигареты — 38,7 рубля. На непродовольственные товары семьи тратят 405,2 рубля, на услуги — 336,8.

 

Из непродовольственных товаров больше всего денег уходит на одежду и обувь — 6,9% бюджета. Из услуг — на коммуналку — 7,2% и на связь — 5,2%.

Интересно, что на алкоголь и сигареты (3% бюджета) белорусские семьи тратят в два раза больше, чем на образование (1,3%) или, скажем, оздоровление или медуслуги (1,6%).

 

Как Белстат отмечал ранее, бюджет семей, живущих в городах и в сельской местности, распределяется по-разному. К примеру, в 2018 году жители сельской местности на оплату услуг тратили меньше, чем городские. Первые — 21,6%, вторые — 26,2%. Зато на питание, алкоголь, сигареты и непродовольственные товары у них уходит большая часть бюджета в отличие от городских.


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