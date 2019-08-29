Легендарный спектакль «Тутэйшыя» возвращается в Купаловский театр 1 29.08.2019, 13:59

Режиссер признался, что об это «просило много людей».

Легендарный спектакль «Тутэйшыя» вновь появится в афише Купаловского театра. Об этом режиссер Николай Пинигин заявил на пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею театра, пишет tut.by.

Премьера спектакля запланирована на июнь 2020 года.

— Меня заставили это сделать. Много людей просило. Это лучшая пьеса Янки Купалы, — сказал Пинигин, объясняя свое решение.

При этом режиссер признался, что ни состава, ни концепции спектакля у него нет. Исходя из этих слов слов, пока не понятно, будет ли это возобновлением старого спектакля или новой постановкой.

Спектакль «Тутэйшыя» был поставлен в Купаловском в 1990 году, стал культовым и сделался одним из символом эпохи.

В нулевые годы спектакль несколько раз пропадал из афиши. Последние показы культового спектакля состоялись в июле 2007 года.