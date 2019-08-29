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Правительство Гройсмана сложило полномочия перед новой Верховной Радой

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  • 29.08.2019, 14:16
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Правительство Гройсмана сложило полномочия перед новой Верховной Радой

Соответствующее заявление премьер-министр Украины сделал с трибуны парламента.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о сложении полномочий Кабинета министров Украины перед Верховной Радой нового созыва.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает УНИАН.

«Согласно Конституции Украины, я как премьер-министр Украины, так и мое правительство, складываем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой. Сегодня с этой трибуны я делаю заявление о сложении этих полномочий», - сказал он.

Также премьер пожелал Раде нового созыва успехов и чувство постоянной ответственности.

«В этом зале сконцентрировано большинство, которое способно делать новые, быстрые и необходимые изменения», - сказал он.

Председательствующий на заседании Рады Дмитрий Разумков отметил, что сложивший полномочия перед новоизбранным парламентом Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности до начала работы нового Кабмина.


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