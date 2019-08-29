Отец сержанта, поставившего на уши Минобороны: «Молодчина!» 13 29.08.2019, 14:29

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Юрий Бороденок

Житель Гродно также пообещал «отдельный разговор» командиру части.

Эрнест Бoроденок, отец посаженного на «губу» за ведение телеграм-канала сержанта, рассказал «Радые Свабода», что он также имел конфликты с командирами во время службы в армии.

«Если командир части не может подбирать нужные слова в разговоре с подчиненным ему военнослужащим, то он по определению не может быть командиром части. Ни в мирное время, ни в бою», - так отец арестованного за мобильник солдата прокомментировал слова, которые прозвучали в адрес его сына.

Эрнест Бороденок из Гродно - отец сержанта Юрия Бороденка, которого несколько дней назад посадили на гауптвахту в Островце. Формально - за пользование «неопределенным» мобильным телефоном. Сам солдат считает, что наказан деле за администрирование телеграм-канала с критическим содержанием.

«На месте министра я стрелял бы таких, как ты. Жаль, что сейчас жизнь солдата стоит не 38 копеек - сколько стоил патрон », - такие слова приписывает командиру сержант Бороденок.

Его отец Эрнест Бороденок узнал об аресте сына от корреспондента «Свабоды». С матерью Юрия они в разводе, семья распалась несколько лет назад. Когда Эрнест узнал о причине конфликта сына с военным командиром, не очень удивился.

«Значит, гены все же свое дело делают, - говорит отец арестованного. - Не поверите, но 20 лет назад, когда я служил в армии, у меня произошла похожая история. Критиковал военные порядки и докритиковался до того, что в результате меня комиссовали. Видимо, сын такой же, стоит за правду. Молодчина!».

Как подчеркивает Эрнест Бороденок, в армии происходят и «негативные вещи, там есть дедовщина, несправедливости». Раньше это скрывали, и теперь, по-видимому, тоже не приветствуют тех, кто это выносит на общее обсуждение. С тем командиром, который говорил сыну, что стрелял бы, Бороденок «поговорил бы отдельно», так как «надо слова подбирать, иначе ты не командир».

Телеграмм-канал, который до «губы» администрировал Юрий Бороденок, называется «Белорусский кухня» и имеет более 3700 читателей. На канале публиковались истории о белорусской армии, которые присылали подписчики. Обычно критического характера.

«Все опубликованное в канале есть личным мнением или вымыслом авторов. Помните об этом, ведь, публикуя ваши истории, администрация канала не может никак проверить их истинность», - предупреждала администрация канала.

Содержание «Белорусской кухни» не понравился помощнику министра обороны, и тот приказал командиру части № 90106 разобраться с администратором канала.