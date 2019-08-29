Водители в ожидании: что происходит с рынком подержанных авто в Беларуси? 1 29.08.2019, 14:51

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Фото: Алиса Зацаринная

Этот год для белорусских автомобилистов стал необычным.

Нынешний год для авторынка начался ударно – за зиму динамика реализации новых легковушек выросла на целых 50%. В то же время сегмент подержанных авто в прошлом году демонстрировал скорее снижение спроса, чем рост. Повлиял ли на это указ № 140 и развитие каршеринга, какие машины нынче предпочитают покупать белорусы и куда движется рынок подержанных машин, в интервью av.by рассказал Анатолий Буглак, руководитель компании «Атлант-М автомобили с пробегом».

«Пригнать автомобиль из России просто, но продать его уже куда сложнее»

– В прошлом году ощущался спад предложения на 5-10% на подержанные авто (по сравнению с прошлыми сезонами). Какая, на ваш взгляд, сейчас ситуация на белорусском рынке подержанных автомобилей? Что-нибудь изменилось за последние восемь месяцев?

– Рынок автомобилей с пробегом остается стабильным. Озвученные вами расхождения в спросе – это погрешность. По нашим расчетам, машины в объеме 300 – 350 тыс. штук как продавались, так и продолжают продаваться, в зависимости от скачков, которые случаются на рынке новых авто. Там постоянно меняются тенденции, способы владения автомобилем. А люди, которые ездили на подержанных авто, продолжают на них ездить. Но часть покупателей ушла от пригона машин более дорогого сегмента из Европы. Они пересели на более дешевые автомобили, новые. Вот это и есть произошедшее изменение рынка, которое случилось.

Сегодня, с учетом нашего налогового законодательства, люди предпочитают покупку нового недорогого автомобиля, а не возможность пригнать за эти же деньги автомобиль высокого класса, но с определенным пробегом и состоянием. Выбор людей переходит на более дешевый сегмент, но новых авто.

– Как на ситуацию со спросом и предложением повлиял вступивший в силу этой весной указ № 140 о льготной растаможке для многодетных семей и инвалидов?

– Он никак не сказался, потому что количество ввезенных автомобилей по этому указу относительно общего количества переоформленных транспортных средств оказалось минимально. Видно, что указ серьезно повлиять на рынок не может.

В основном по этому указу привозятся в страну автомобили тех марок и моделей, которые не продаются в Беларуси новыми, потому что пригонять популярный автомобиль из Европы нет смысла, он у нас стоит дешевле. Поэтому указ коснулся Volkswagen Sharan и ряда моделей минивэнов, которые не пользуются популярностью новыми, потому что находятся в дорогом сегменте. Поэтому как-то повлиять на рынок они не могут – это очень ограниченное количество автомобилей.

– В последние пару лет в столице появилось сразу несколько сервисов каршеринга. Теперь люди могут арендовать себе машину, а не покупать ее. Новая услуга внесла свои коррективы в жизнь рынка?

– Каршеринг на нас тоже ощутимо не повлиял. Люди, которые им пользуются, гипотетически могли бы быть нашими клиентами, но они просчитывают свою выгоду временного использования автомобилей и делают свой выбор. Но, с другой стороны, владельцы каршеринга покупают у нас новые автомобили, мы подписываем с ними договоры бай-бека. Поэтому они являются с этой точки зрения нашими клиентами.

Есть огромное количество белорусов, которые не могут позволить купить себе автомобиль во владение, но могут его арендовать.

– В России в свою очередь этой весной увеличился спрос на подержанные автомобили. Этот подъем влияет на нас?

– Российский рынок в глобальном масштабе оказывает на нас влияние. Но если брать точечно, то мы больше зависим от курса российского рубля. Как только он переваливает отметку 68 – люди едут в Россию, потому что там в долларовом эквиваленте машина становится дешевле, чем у нас. Но с этим вариантом сразу появляется большое количество рисков – это залоговые автомобили, машины под арестом, каким-либо обременением, без истории продажи и ремонта.

К тому же пригнать автомобиль из России просто, но продать его уже куда сложнее. Машины должны пройти определенные процедуры, которые занимают от 3 до 6 месяцев, и замораживать деньги на такой большой срок позволить себе может не каждый человек. Поэтому запрос на пригон автомобиля на склад сейчас не практикуется. Многие комиссионные площадки ищут авто под заказчика. Это происходит следующим образом – для потенциального клиента выбирается автомобиль и пригоняется в приграничный город вроде Смоленска, где новый владелец переоформляет его на себя. Это единственный рабочий инструмент, который сейчас используют комиссионные площадки или перекупщики. Но они не берут на себя никаких обязательств и не дают никаких гарантий по автомобилю.

«Прогноз у нас неизменный – рынок останется стабильным»

– Вы говорите, что рынок подержанных автомобилей стабилен. А что происходит сейчас со спросом, растет ли он?

– Если посмотреть каталог av.by по количеству автомобилей на площадке, то он растет. Поэтому в тех случаях, когда автомобиль долго не продаётся, можно выделить два момента – это завышенные ожидания по стоимости у продавцов (соответственно увеличивается количество машин на интернет-площадках) и лето, когда автовладельцы находятся в каком-то ожидании.

Из опыта продаж могу сказать, что у нас сейчас есть нехватка автомобилей. Люди начинают понимать, что им нужна качественная техника. Под качеством подразумеваются чистая юридическая история, гарантия и история обслуживания. Автомобили, которые находятся в Беларуси, которые покупались и обслуживались у нас, в большинстве случаев – с чистой историей. У них есть полная история обслуживания: белорусские дилеры ведут базу данных и вносят информацию об обслуживании автомобилей в мировую базу данных. Это касается в том числе и дилеров «Атлант-М». В России же это необязательное условие дилерской сети, поэтому мы можем подтвердить историю обслуживания, а в России такой возможности уже нет. Единственным инструментом для проверки является сервисная книга, но ее возможно изменить или подделать.

– Вы можете сформировать портрет вашего клиента? Какие деньги среднестатистический белорус может потратить на авто и какие модели нынче пользуются спросом?

– Если мы возьмем топ самых продаваемых новых автомобилей в Беларуси, то он напрямую связан с топом на рынке авто с пробегом. Интересная тенденция – люди хорошо меняют Volkswagen Polo и Kia Rio, начали менять Renault. Раньше они владели машинами от пяти лет и больше, но сегодня у нас большое количество людей, которые меняют автомобиль к окончанию гарантии, обычно к третьему году эксплуатации. Kia Rio, например, меняется довольно-таки часто, потому что модели меняются часто. А вот на «Ладе» люди чаще всего ездят долго, т. е. покупают машину на длительный период использования.

Если менять автомобиль в период от двух до трех лет – это минимальные потери, потому что остаточная стоимость его остается высокой. Наверное, самая большая остаточная стоимость авто у Polo седан, но это исторически так сложилось, потому что первым дилером, который вошел на рынок Беларуси, был именно Volkswagen. Мы исторически любим эту марку как звезду белорусской автомобильной отрасли.

– А какой коридор стоимости машин могут потянуть белорусы?

– Мы продаем автомобили стоимостью от 500 долларов до 100 тыс., но основная масса в районе 8-10 тыс. долларов.

– Есть ли у рынка автомобилей с пробегом риски по развитию? Видите ли вы их?

– Если брать сугубо Беларусь, то сейчас рисков как таковых нет. Самой большой неприятностью могут стать машины, пригнанные из России с нечистой юридической историей. Мы ежедневно встречаемся с автомобилями, которые находятся по каким-либо причинам в залогах, имеют определенные аресты. Россия – большая страна, мошеннических схем существует очень много, поэтому наши сотрудники проверяют все авто по доступным и платным базам для того, чтобы клиент был застрахован.

– Если говорить об ожиданиях и прогнозах на второе полугодие 2019 года и новый сезон 2020 года, то чего вы ожидаете от рынка, что прогнозируете в краткосрочной перспективе?

– Прогноз у нас неизменный – рынок останется стабильным. Если не будет сильных колебаний российского рубля, как произошло в январе. Если помните, в декабре мы зашли с курсом 69,4, в конце января он уже был 62 – вот эти перепады влияют на рынок. Если курс российского рубля не изменится, то никаких перемен ждать не стоит. В текущей ситуации намного важнее вопрос лояльности и дополнительных преимуществ, которые дилеры предоставляют своим клиентам: комфорт, безопасность и скорость проведения сделок. Это главный инструмент, которым мы пользуемся для стимулирования своих продаж.