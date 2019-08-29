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Military Times: США перебросили в Европу стелс-бомбардировщики B-2

  • 29.08.2019, 14:54
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Military Times: США перебросили в Европу стелс-бомбардировщики B-2

Бомбардировщики способны нести как ядерное, так и обычное оружие.

Военно-воздушные силы США объявили о развертывании стелс-бомбардировщиков B-2 в Европе.

В частности, самолеты и обслуживающий персонал приземлились на базе королевских ВВС Великобритании «Фейрфорд».

Как сообщает Military Times, B-2 принадлежат 509 крылу бомбардировщиков с базы «Вайтмен» в штате Миссури, а также расположений ВВС США в Европе и Африке (перевод — УНИАН).

Во время своего пребывания на британской территории американские бомбардировщики примут участие в тренировочных полетах и маневрах, нацеленных на повышение интеграции с войсками союзников в Европе.

Американские военные таким образом хотят повысить совместимость бомбардировщиков B-2 с другими европейскими силами.

«Тренировки с партнерами, союзниками и иными подразделениями ВВС США сделает вклад в нашу боеготовность и способность строить долгосрочные стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных угроз», - заявили в ВВС США.

Также развертывание американских B-2 в Британии поможет королевским военно-воздушным силам в Фейрфорде попрактиковаться в роли базы для американских самолетов на передовой.


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