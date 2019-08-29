Джон Болтон посетил мемориал «Яма» в Минске
- 29.08.2019, 15:00
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Советник президента США выразил уважение к тем, кто выжил, погиб или потерял родных во время Холокоста.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск.
Перед встречей с белорусскими властями Джон Болтон посетил мемориал «Яма», установленный в память о жертвах минского гетто, казненных 2 марта 1942 года. Советник Трампа отдал дань памяти погибшим в трагедии и тем американцам, кто выжил или потерял родных во время Холокоста в Беларуси, сообщает tut.by.
Напомним, 28 августа у себя в Twitter советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что летит в Минск, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.
В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне.
Лидеры Белорусского Национального Конгресса Андрей Санников и Николай Статкевич заявили, что визит Джона Болтона будет способствовать укреплению суверенитета и региональной значимости Беларуси. Представители БНК выразили готовность встретиться с Джоном Болтоном и направили соответсвующее предложение в посольство США в Беларуси.