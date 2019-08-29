«Ускорять» российскую промышленность решили по рецепту последних лет СССР 10 29.08.2019, 15:07

1,811

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

В Кремле вспомнили о горбачевской «перестройке».

По мере того, как высшее руководство России все глубже погружается в риторику застойного СССР, а экономическая политика движется к модели Госплана, чиновники правительства один за другим «сдувают пыль» с советских рецептов ускорения, пишет finanz.ru.

Повторяя идею последних лет горбачевской «перестройки», власти решили сделать ставку на конверсию оборонной промышленности, которая щедро финансировалась госпрограммой перевооружения, стоившей бюджету 20 триллионов рублей за последение 10 лет.

Накопив опыт в производстве танков и ракет, оборонные заводы, по задумке чиновников, должны перейти к производству гражданской продукции, прежде всего высокотехнологичной.

Как и в СССР конца 1980х, «конверсия» будет проводиться директивно - по указанию правительства. Для этого с 2021 года Минпромторг предлагает обязать госструктуры отдавать 50% госзаказа российским производителям, выделив отдельную, также обязательную квоту для заводов ОПК.

Как сообщают «Ведомости», соответствующее письмо Минпромторг направил в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Таким образом в министерстве рассчитывают выполнить поручение президента Владимира Путина, который потребовал, чтобы к 2030 году доля гражданской продукции у оборонных заводов достигла 50%.

Прежде всего речь идет о радиоэлектронике, рассказывает представитель «Ростеха». Российское медицинское оборудование, вычислительная техника, программно-аппаратные комплексы остаются недооцененными, им сложно занимать ниши на рынке, где десятилетиями превалировали зарубежные производители, сетует он: «Это проблема всех отечественных производителей без исключения».

Так, на рынке систем хранения данных на отечественных производителей по количеству поставок приходится около 40%, но их доля в выручке лишь 10%, несмотря на наличие отечественных аналогов, госзаказчики покупают иностранную продукцию по более высокой цене.

Идею накачать оборонные заводы деньгами госзакупок, на которые выделяется ежегодно больше 13 триллионов рублей, поддержали в Госдуме.

Выпуск по гособоронзаказу снижается второй год, нарастить экспорт оружия не получается, сетует председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития ОПК Владимир Гутенев. Идея конверсии и диверсификации оборонного сектора поможет и национальной безопасности, и экономике, уверен он.

На экономический рост рассчитывали и советские чиновники, сделавшие «конверсию» краеугольным камнем перестроечной экономики с 1989 года, когда обвал цен на нефть спровоцировал острую нехватку в СССР иностранной валюты и невозможность импортировать потребительские товары.

Объявив о сокращении армии на 500 тысяч человек и расходов на оборону на 14,2%, ЦК КПСС поручил предприятиям ВПК помимо продукции прямого назначения выпускать ширпотреб. Так, например, на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова стали производить алюминиевые кастрюли, а на заводе имени Решетнева под Красноярском - «диски здоровья» (две металлические пластины, соединенные подшипником).

Эта идея отвечала интересам страны, в которую самые простые вещи, в том числе мебель, изделия легкой промышленности и все, что нужно для дома, приходилось закупать и завозить, оправдывался в 2016 году Горбачев.

«Те же сковородки нужно было научиться производить самим. Это отвечало культурному развитию страны и общества», - заявил он.