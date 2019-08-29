Крэйг Вудкрофт: Три года назад в «Динамо» было много ветеранов-гризли

Крэйг Вудкрофт: Три года назад в «Динамо» было много ветеранов-гризли1
- 29.08.2019, 15:11
Куда подевались игроки с богатым КХЛовским опытом?
Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции накануне старта в регулярном чемпионате КХЛ сравнил команду образца трехлетней давности с нынешним коллективом, сообщает pressball.by.
- Можете сравнить ваши предстартовые ощущения теперь и три года назад? Какая команда сильнее?
- Я так же оптимистично настроен, как и три года назад. Мы хотим выйти в плей-офф.
Ожидания ровно такие же, что и от команды три года назад. Я, как профессионал, подхожу к любому матчу одинаково. Мы должны выходить на площадку и побеждать. Если мы будем следовать структуре, у нас получится.
Эта команда моложе, быстрее, чем три года назад. Больше позитивной энергии, юношеского максимализма, если хотите. Три года назад же было много игроков с богатым КХЛовским опытом. Много ветеранов-гризли. Вот в чем отличие.