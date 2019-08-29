Крэйг Вудкрофт: Три года назад в «Динамо» было много ветеранов-гризли 1 29.08.2019, 15:11

Крэйг Вудкрофт

Куда подевались игроки с богатым КХЛовским опытом?

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции накануне старта в регулярном чемпионате КХЛ сравнил команду образца трехлетней давности с нынешним коллективом, сообщает pressball.by.

- Можете сравнить ваши предстартовые ощущения теперь и три года назад? Какая команда сильнее?

- Я так же оптимистично настроен, как и три года назад. Мы хотим выйти в плей-офф.

Ожидания ровно такие же, что и от команды три года назад. Я, как профессионал, подхожу к любому матчу одинаково. Мы должны выходить на площадку и побеждать. Если мы будем следовать структуре, у нас получится.

Эта команда моложе, быстрее, чем три года назад. Больше позитивной энергии, юношеского максимализма, если хотите. Три года назад же было много игроков с богатым КХЛовским опытом. Много ветеранов-гризли. Вот в чем отличие.