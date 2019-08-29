Спецпродавщица спецмороженого

Спецпродавщица спецмороженого2
- 29.08.2019, 15:38
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Блогеры — о посещении Путиным и Эрдоганом авиасалона МАКС.
Президенты РФ и Турции посетили авиасалон МАКС. Однако вопрос о возможной закупке Турцией российских самолетов остается открытым. Интерес комментаторов привлекла и история с покупкой мороженого Путиным и Эрдоганом: "продавщица" немедленно обнаружилась еще на нескольких фото с президентом РФ, сделанных ранее. После чего ее сравнили со "спецрыбаками" Путина, пишет kasparov.ru.
Евгений Трифонов:
"В посещении ВВП и Эрдогана авиасалона МАКС самым интересным было выражение их лиц. ВВП был просто мрачноват, а у его турецкого "друга" было такое лицо, как будто он либо таракана съел, либо в навоз наступил. Что подтверждается и его комментариями, попавшими в СМИ (про супер-пупер-истребитель Су-57: а что, он летает? и про российско-китайский дальнемагистральник: вы что, решили сэкономить?). И говорили они нечто противоположное: ВВП - про то, что любимая Сирия должна оставаться единой и неделимой, а Эрдоган - что турки создадут на севере этой страны (точнее, груды руин, когда-то называвшейся Сирией) подконтрольную им зону. Похоже, два "великих политика" кое о чём всё таки договорились: Москва (со скрежетом зубовным) согласилась отдать север Сирии туркам, а Эрдоган... ну, скажем, туманно посулил что-нибудь купить в России вдобавок к С-400. Например, Су-57. Когда-нибудь. Если вы его всё-таки сделаете. Штуки две, а если будете себя хорошо вести - даже целых три. Заплатим помидорами...Такая вот дружба "великих держав»..."
Телеграм-канал "Мастер пера»:
"Эрдоган на МАКСе поел дармового мороженого, но МС-21 так и не купил. По итогам авиасалона выяснилось, что иностранными покупателями нового лайнера станут казахи из Bek Air (10 самолётов) и киргизы (2 машины). На сайте корпорации Иркут, правда, сообщается, что в целом заказы имеются уже на 175 машин, но это - Якутия и Аэрофлот, которые в таких вопросах руководствуются политической установкой, как и в случае с закупками SSJ-100. Однако прежде, чем МС-21 продавать, его ещё надо запустить в серийное производство, а для этого необходимо найти замену американским композитным материалам, а также эффективно потратить выпрошенные Чемезовым 300 млрд на докапитализацию ОАК и "доведение" проекта лайнера».
Телеграм-канал "Повестка дня для Турции»:
"Понятное дело, тут Эрдоган шутит. И всё же, по-моему, это интерейснейший и важный диалог. Некая затравка перед серьезной беседой. Между тем на пресс-конференции он не был таким веселым. И проигнорировал вопрос российского журналиста о возможной покупке российских самолетов.
Эрдоган: Он в данный момент летает?
Путин: Летает.
Эрдоган: Так мы ТАКОЙ покупаем?
Путин: Можете купить2.
Телеграм-канал "Liberty people»:
"Путин на авиасалоне МАКС угостил главу Турции Эрдогана мороженым в стаканчике, расплатившись за него пятитысячной купюрой: "Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации".
Это, видимо, весь бюджет на развитие авиации в 2019 году".
"НЕМНОГИЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ, ЧТО ПРОДАВЩИЦА МОРОЖЕНОГО ПУТИНУ - НА САМОМ ДЕЛЕ РОБОТ НАТАЛЬЯ", - пишет Сергей Беседин.
"Многоразовая и универсальная", - замечает Alexander Bumb.
Он же:
"Президент РФ Владимир Путин во время посещения международного авиационно-космического салона МАКС купил мороженное у той же продавщицы, что и два года назад. Внимание на это обратила "Медиазона".
Судя по сюжетам "Комсомольской правды" 2017 года и сегодняшнему репортажу ТВЦ, за прилавком действительно стоит одна и та же девушка. Оба раза она рассказывает о широком ассортименте лакомств.
Нашли чему удивляться. Мороженое проверено десятком дегустаторов из ФСО. Чай пьет только из своего термоса. Летает даже заграницей только на своем вертолете.
Кругом враги».
Егор Седов:
"По посещению авиасалона МАКС двумя суверенными демократами.
Похоже, Путин опровергает известный миф любителей СССР о "самом вкусном советском пломбире". И это хорошо: идиотский миф должен исчезнуть.
Что до "продавщицы"... Почему-то в ленте проскальзывает удивление. А что, до этого "рыбаков" не было?"
Дмитрий Милин:
"Продавщица пломбира", "рыбаки" Путина. У Путина определенно есть свой "глубинный народ", который вместе с ним ездит по России".
Александр Забара:
"Путин и Эрдоган посетили авиасалон МАКС. Охраны было столько, чайке некуда было упасть. Под конец экскурсии Путин решил повторить трюк с покупкой мороженого. В прежние годы деньги на лакомство в срочном порядке приходилось искать у окружающих. Но на этот раз в кармане у самого ВВП обнаружилась увесистая пачка 5-тысячных купюр.
"За меня заплатите?" — робко спросил Эрдоган. "Заплачу. Вы же гость", — вяло согласился Путин и за три стаканчика (сливочное и шоколадное себе и ванильное турку) протянул продавщице 5 тыс. руб. "Министру сдачу отдайте, — кивнул президент в сторону стоявшего рядом главы Минпромторга Дениса Мантурова. — На развитие авиации". Язык чесался сказать "И пусть ни в чем себе не отказывает", но сдержался.
Между тем турецкий лидер в ступоре смотрел на оказавшийся у него в руках мятый вафельный стаканчик. "А ложки у вас нет?" — поинтересовался он у продавщицы. "Нет, — резко отрезала та. — Так кусайте". Тут все окружающие поняли, что девушка-лейтенант далеко пойдет по карьерной лестнице".
Леонид Лялин:
"Вам смешно, но грешно глумиться,
Издеваясь во всех углах,
Ведь та самая продавщица
Две зимы прожила в кустах.
Две зимы, две весны, два лета,
Даже осени две подряд,
И была все время одета
В тот же самый белый халат.
А теперь вот сидит и плачет:
Конституции главный гарант
Не оставил с пломбира сдачу,
И она до сих пор лейтенант".
Вера Афанасьева:
"Путин очень обеспокоен снижением доходов населения, и поэтому ввёл ещё один дополнительный пенсионный налог - махонький, всего-то в 6%.
Путин приказал ускорить темпы развития экономики, а вот не болеть россиянам почему-то не приказал. А надо бы - врачи-то саботируют и массово увольняются, да и лекарств многих не хватает. Но молчу, молчу.
Путин на МАКСе купил мороженое у той же продавщицы, что и два года назад (воинское звание неизвестно), а сдачу с пяти тысяч отдал на развитие авиации - с ней теперь все будет в полном порядке.
Путин прилетал в Саратов (кажется), но мороженого не покупал и сдачу на починку местных дорог не отдавал.
И не сказал саратовскому губернатору: "Валера, ты лучший, забираю тебя с собой!" - как тому мечталось.
Так что все по-прежнему, хорошо и даже прекрасно".