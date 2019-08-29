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Спецпродавщица спецмороженого

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  • 29.08.2019, 15:38
  • 3,357
Спецпродавщица спецмороженого
Карикатура: Сергей Елкин / svoboda.org

Блогеры — о посещении Путиным и Эрдоганом авиасалона МАКС.

Президенты РФ и Турции посетили авиасалон МАКС. Однако вопрос о возможной закупке Турцией российских самолетов остается открытым. Интерес комментаторов привлекла и история с покупкой мороженого Путиным и Эрдоганом: "продавщица" немедленно обнаружилась еще на нескольких фото с президентом РФ, сделанных ранее. После чего ее сравнили со "спецрыбаками" Путина, пишет kasparov.ru.

Евгений Трифонов:

"В посещении ВВП и Эрдогана авиасалона МАКС самым интересным было выражение их лиц. ВВП был просто мрачноват, а у его турецкого "друга" было такое лицо, как будто он либо таракана съел, либо в навоз наступил. Что подтверждается и его комментариями, попавшими в СМИ (про супер-пупер-истребитель Су-57: а что, он летает? и про российско-китайский дальнемагистральник: вы что, решили сэкономить?). И говорили они нечто противоположное: ВВП - про то, что любимая Сирия должна оставаться единой и неделимой, а Эрдоган - что турки создадут на севере этой страны (точнее, груды руин, когда-то называвшейся Сирией) подконтрольную им зону. Похоже, два "великих политика" кое о чём всё таки договорились: Москва (со скрежетом зубовным) согласилась отдать север Сирии туркам, а Эрдоган... ну, скажем, туманно посулил что-нибудь купить в России вдобавок к С-400. Например, Су-57. Когда-нибудь. Если вы его всё-таки сделаете. Штуки две, а если будете себя хорошо вести - даже целых три. Заплатим помидорами...Такая вот дружба "великих держав»..."

Телеграм-канал "Мастер пера»:

"Эрдоган на МАКСе поел дармового мороженого, но МС-21 так и не купил. По итогам авиасалона выяснилось, что иностранными покупателями нового лайнера станут казахи из Bek Air (10 самолётов) и киргизы (2 машины). На сайте корпорации Иркут, правда, сообщается, что в целом заказы имеются уже на 175 машин, но это - Якутия и Аэрофлот, которые в таких вопросах руководствуются политической установкой, как и в случае с закупками SSJ-100. Однако прежде, чем МС-21 продавать, его ещё надо запустить в серийное производство, а для этого необходимо найти замену американским композитным материалам, а также эффективно потратить выпрошенные Чемезовым 300 млрд на докапитализацию ОАК и "доведение" проекта лайнера».

Телеграм-канал "Повестка дня для Турции»:

"Понятное дело, тут Эрдоган шутит. И всё же, по-моему, это интерейснейший и важный диалог. Некая затравка перед серьезной беседой. Между тем на пресс-конференции он не был таким веселым. И проигнорировал вопрос российского журналиста о возможной покупке российских самолетов.

Эрдоган: Он в данный момент летает?

Путин: Летает.

Эрдоган: Так мы ТАКОЙ покупаем?

Путин: Можете купить2.

Телеграм-канал "Liberty people»:

"Путин на авиасалоне МАКС угостил главу Турции Эрдогана мороженым в стаканчике, расплатившись за него пятитысячной купюрой: "Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации".

Это, видимо, весь бюджет на развитие авиации в 2019 году".

"НЕМНОГИЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ, ЧТО ПРОДАВЩИЦА МОРОЖЕНОГО ПУТИНУ - НА САМОМ ДЕЛЕ РОБОТ НАТАЛЬЯ", - пишет Сергей Беседин.

"Многоразовая и универсальная", - замечает Alexander Bumb.

Он же:

"Президент РФ Владимир Путин во время посещения международного авиационно-космического салона МАКС купил мороженное у той же продавщицы, что и два года назад. Внимание на это обратила "Медиазона".

Судя по сюжетам "Комсомольской правды" 2017 года и сегодняшнему репортажу ТВЦ, за прилавком действительно стоит одна и та же девушка. Оба раза она рассказывает о широком ассортименте лакомств.

Нашли чему удивляться. Мороженое проверено десятком дегустаторов из ФСО. Чай пьет только из своего термоса. Летает даже заграницей только на своем вертолете.

Кругом враги».

Егор Седов:

"По посещению авиасалона МАКС двумя суверенными демократами.

Похоже, Путин опровергает известный миф любителей СССР о "самом вкусном советском пломбире". И это хорошо: идиотский миф должен исчезнуть.

Что до "продавщицы"... Почему-то в ленте проскальзывает удивление. А что, до этого "рыбаков" не было?"

Дмитрий Милин:

"Продавщица пломбира", "рыбаки" Путина. У Путина определенно есть свой "глубинный народ", который вместе с ним ездит по России".

Александр Забара:

"Путин и Эрдоган посетили авиасалон МАКС. Охраны было столько, чайке некуда было упасть. Под конец экскурсии Путин решил повторить трюк с покупкой мороженого. В прежние годы деньги на лакомство в срочном порядке приходилось искать у окружающих. Но на этот раз в кармане у самого ВВП обнаружилась увесистая пачка 5-тысячных купюр.

"За меня заплатите?" — робко спросил Эрдоган. "Заплачу. Вы же гость", — вяло согласился Путин и за три стаканчика (сливочное и шоколадное себе и ванильное турку) протянул продавщице 5 тыс. руб. "Министру сдачу отдайте, — кивнул президент в сторону стоявшего рядом главы Минпромторга Дениса Мантурова. — На развитие авиации". Язык чесался сказать "И пусть ни в чем себе не отказывает", но сдержался.

Между тем турецкий лидер в ступоре смотрел на оказавшийся у него в руках мятый вафельный стаканчик. "А ложки у вас нет?" — поинтересовался он у продавщицы. "Нет, — резко отрезала та. — Так кусайте". Тут все окружающие поняли, что девушка-лейтенант далеко пойдет по карьерной лестнице".

Леонид Лялин:

"Вам смешно, но грешно глумиться,

Издеваясь во всех углах,

Ведь та самая продавщица

Две зимы прожила в кустах.

Две зимы, две весны, два лета,

Даже осени две подряд,

И была все время одета

В тот же самый белый халат.

А теперь вот сидит и плачет:

Конституции главный гарант

Не оставил с пломбира сдачу,

И она до сих пор лейтенант".

Вера Афанасьева:

"Путин очень обеспокоен снижением доходов населения, и поэтому ввёл ещё один дополнительный пенсионный налог - махонький, всего-то в 6%.

Путин приказал ускорить темпы развития экономики, а вот не болеть россиянам почему-то не приказал. А надо бы - врачи-то саботируют и массово увольняются, да и лекарств многих не хватает. Но молчу, молчу.

Путин на МАКСе купил мороженое у той же продавщицы, что и два года назад (воинское звание неизвестно), а сдачу с пяти тысяч отдал на развитие авиации - с ней теперь все будет в полном порядке.

Путин прилетал в Саратов (кажется), но мороженого не покупал и сдачу на починку местных дорог не отдавал.

И не сказал саратовскому губернатору: "Валера, ты лучший, забираю тебя с собой!" - как тому мечталось.

Так что все по-прежнему, хорошо и даже прекрасно".


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