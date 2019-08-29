На начальника ГАИ одного из районов Минска завели дело за злоупотребление властью

На начальника ГАИ одного из районов Минска завели дело за злоупотребление властью9
- 29.08.2019, 15:44
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Подполковник милиции перестал даже носить форму на службе.
На начальника ГАИ Ленинского района Минска подполковника милиции Александра Дымонта завели уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.
Еще зимой с сайта ГУВД Мингорисполкома убрали фамилию, имя, отчество начальника ГАИ Ленинского района — на этой должности был подполковник милиции Александр Дымонт. Нет информации и о заместителе — известно, что он уволился.
Источник сообщил tut.by, что в отношении Дымонта с февраля 2019 года проводило проверку управление собственной безопасности МВД Беларуси.
— Александр Васильевич даже форму тогда перестал носить. Никуда особо не выезжал, сидел в РУВД, бумажки перебирал. Месяц назад он ушел в отпуск, а в понедельник должен был выйти на службу, но не появился. Узнали, что в ГУВД пришла бумага о возбуждении в отношении него уголовного дела. Вроде как речь идет о том, что он выписывал премии, а возвращали ему наличкой.
Информацию о возбуждении в отношении Дымонта уголовного дела по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) tut.by подтвердили в Генеральной прокуратуре. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.