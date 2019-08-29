На начальника ГАИ одного из районов Минска завели дело за злоупотребление властью 9 29.08.2019, 15:44

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Александр Дымонт

Подполковник милиции перестал даже носить форму на службе.

На начальника ГАИ Ленинского района Минска подполковника милиции Александра Дымонта завели уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.

Еще зимой с сайта ГУВД Мингорисполкома убрали фамилию, имя, отчество начальника ГАИ Ленинского района — на этой должности был подполковник милиции Александр Дымонт. Нет информации и о заместителе — известно, что он уволился.

Источник сообщил tut.by, что в отношении Дымонта с февраля 2019 года проводило проверку управление собственной безопасности МВД Беларуси.

— Александр Васильевич даже форму тогда перестал носить. Никуда особо не выезжал, сидел в РУВД, бумажки перебирал. Месяц назад он ушел в отпуск, а в понедельник должен был выйти на службу, но не появился. Узнали, что в ГУВД пришла бумага о возбуждении в отношении него уголовного дела. Вроде как речь идет о том, что он выписывал премии, а возвращали ему наличкой.

Александр Дымонт

Фото: газета «Транспортная безопасность»

Информацию о возбуждении в отношении Дымонта уголовного дела по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) tut.by подтвердили в Генеральной прокуратуре. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.