Главу партии «Слуга народа» избрали спикером Верховной Рады 3 29.08.2019, 15:57

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Дмитрий Разумков

Фото: rbc.ua

За назначение Дмитрия Разумкова проголосовали 382 народных депутата Украины.

Верховная Рада IX созыва на заседании 29 августа избрала спикером Дмитрия Разумкова, передает gordonua.com.

За проголосовали 382 народных депутата.

Разумков занял место спикера, временный президиум Верховной Рады сложил полномочия.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей.

29 августа началось первое пленарное заседание Верховной Рады нового созыва. Нардепы от партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос" создали фракции. "Слуга народа", насчитывающая 254 нардепа, получила права парламентской коалиции.

Разумков является лидером партии "Слуга народа".