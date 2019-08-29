Подписание визового соглашения между Беларусью и ЕС откладывается 4 29.08.2019, 15:59

2,115

Барбара Хендрикс

Об этом стало известно после визита в Минск немецкой парламентской делегации.

Соглашение между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима будет подписано в начале 2020 года. Такой вывод следует из сообщения, размещенного в социальной сети членом комитета по международным делам немецкого бундестага, бывшим министром окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Барбарой Хендрикс, которая в составе немецкой парламентской делегации 26 августа встретилась в Минске с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщают naviny.by.

«Сейчас я нахожусь в Беларуси в составе делегации. Во время встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем и посещения мемориального комплекса «Тростенец» обнаружилось наличие общих взглядов представителей Германии, Европейского союза и Беларуси, и в последние годы заметна хорошая динамика. Мы видим, что Минск ищет контакты с европейскими странами. Поэтому я уверена, что запланированное соглашение об упрощении визового режима будет подписано в феврале и наполнено реальным содержанием», — написала депутат.

Между тем 29 июля глава представительства ЕС Андреа Викторин, которая в августе завершила дипломатическую миссию в Беларуси, заявила в интервью БелаПАН, что соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Евросоюз и Беларусь планируют подписать осенью нынешнего года.

«Мы завершили все переговоры по тексту соглашения в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС, — сказала она. — Сегодня утром на встрече с министром Макеем мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью. Точная дата еще не определена, но должна же я оставить какую-то работу для своего преемника. Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем».

6 августа премьер-министр Сергей Румас на встрече с Викторин заявил, что правительство рассчитывает на подписание с ЕС соглашения об упрощении визового режима осенью. «Думаю, с нашей стороны до осени мы закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это событие состоялось», — сказал Румас.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии Евросоюз и Беларусь ведут с 2014 года. 12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают в том числе повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут со 2 февраля 2020 года, однако с подписанием и вступлением в силу визового соглашения между Беларусью и ЕС стоимость шенгенских виз для белорусских граждан составит 35 евро.