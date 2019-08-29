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Экономист: Белорусскому правительству рекомендую смотреть «Форрест Гамп»

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  • 29.08.2019, 16:16
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Экономист: Белорусскому правительству рекомендую смотреть «Форрест Гамп»
Леонид Заико

Опять не получилось, Сергей Николаевич.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико оценил год работы премьера.

По мнению экономиста, деятельность Сергея Румаса на посту премьер-министра неудовлетворительная.

— Вот некоторые коллеги пишут, что «восстановительный рост экономики завершился». Какой восстановление? Какой разогрев экономики? — задается вопросом экономист в интервью на «Примусе». — Румас — он хороший человек. Но не получилось, Сергей Николаевич. И команда такая странноватая.

По мнению экономиста, сейчас правительство пытается обеспечить увеличение совокупного спроса при помощи увеличения номинальных доходов, которые не имеют под собой реальной почвы.

— Это проявление слабости власти, которая напрочь отвергает все экономические детерминации по формированию сбалансированной и растущей экономики, — отмечает Заико.

Он напомнил, что в 2014 году ВВП Беларуси был $78 млрд, а в 2019-м будет $58 млрд. То есть минус $20 млрд.

— И это называется «восстановительный рост»? Никакого восстановления, никакого разогрева не было, есть только слабое хиляние, когда коленки в разную сторону. Смотрели фильм «Форрест Гамп», где Элвис Пресли научился танцевать и так хилять коленями? Фильм великолепный, рекомендую всему правительству его посмотреть, — отметил Леонид Заико. — Так и Беларусь столкнулась с некомпетентностью, которая порождает массу стохастических случайных движений. В частности, переход к стимулированию развития рынка за счет совокупного спроса при росте доходов. Внешние рынки мы не можем никак простимулировать (да они и не будут так любезны к нам, как в прошлое время), остается свой.

Леонид Заико также прокомментировал слухи о том, что Совмин ждет очередное «перетрахивание».

— Лукашенко понимает, что надо эту всю камарилью разгонять, — уверен экономист. — Потому что ни одна проблема не решена. Для того, чтобы сейчас в Беларуси проводить эффективную экономическую политику, требуется небольшая хирургическая операция. Сначала мы убираем пораженные метастазами точки. Они легко определяются – это те хозяйственные субъекты, которые берут много денег и не могут ничего сделать, повиснув на нашей шее. Второй момент — захваченный ресурс, который не дает возможности использовать их по эффективному варианту — это предприятия, площади. Третий – номенклатурное владение землей, которое уничтожает любую активность по формированию экономической среды.

Причем экономист предлагает сделать эту операцию безболезненно. И приводит в качестве примера Германию.

— Я помню, какая трагедия была у немцев, когда им приходилось закрывать шахты, металлургические заводы. Они проводили работу, они посещали каждую семью, разрабатывали варианты их переезда, дислокации, обучения детей, — отмечает Леонид Заико. — Так и надо работать. Вот Мясникович спрашивает: а что нам сделать с автомобильным заводом? Если вы не знаете, что делать, отдайте его тому, кто знает.

По мнению экономиста, чтобы что-то изменилось, у власти должны оказать молодые и образованные люди.

— Ну что тут скажешь, с Румасом не получилось. Не получилось и с Кобяковым, и с Мясниковичем. И с остальными не получится. Ребята, вообще-то сейчас уже другое поколение приходит.


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