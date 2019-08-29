«Умное голосование» есть подлость и глупость Леонид Невзлин

29.08.2019, 16:45

Леонид Невзлин

Так уже бывало в истории.

В чем ложь «умного голосования»?

Как бы подводятся итоги массовых демонстраций. А что? Выборы состоялись. Прошло много оппозиционеров – люди из КПРФ, ЛДПР, СР. Да, «несистемных» не пустили. Но выборы-то – а они центральный институт демократии – были. Теперь системные оппозиционеры станут ограничивать «Единую Россию». Может быть, хотелось иного (и иных) и большего, но хорошо, что хоть так. Надо зажать нос, зажмурить глаза и проголосовать, скажем, за коммунистов. И там есть вполне вменяемые ребята…

Это – ложь. «Умное голосование» есть подлость и глупость. Неужели весь пафос июльско–августовского движения, весь порыв к свободе и справедливости уйдет в поддержку лакеев и попутчиков власти? «Умное голосование» – это де–факто отказ от продолжения борьбы за права человека, право, Конституцию. Это – предательство тех, кто сидит за «организацию массовых беспорядков». Это солидаризация с преступниками (властью).

Протест оскорбленных москвичей – это «золотой запас», обеспечивающий продолжение борьбы за изменения в нашей стране. «Умное голосование» – растрата этого «запаса».

Мы должны четко и твердо знать, за что и против чего мы выступаем. Если за свободную демократическую Россию, правовое государство, сменяемость власти, политическую конкуренцию и против бесправия, беззакония, узурпации власти, монополии на процесс принятия решений, то «умное голосование» есть стопроцентный отказ от наших целей, нашей борьбы. Легитимизация вопиющего насилия, отказа от цивилизованных форм политического процесса. Вот что такое «умное голосование».

Так уже бывало в истории.

Осенью 1917 г. в России в ходе выборов в Учредительное собрание некоторые представители истеблишмента (выпускники Пажеского корпуса, заводчик Путилов, другие) голосовали за список большевиков. Пусть лучше они, чем эти «импотентные» демократы образца Временного правительства. Лишь бы они не прошли, а с большевиками разберемся. Разобрались!

Или в Германии начала тридцатых годов. Из Москвы пришел приказ коммунистам: остановить любой ценой продвижение социал–демократов (которые – «социал–фашисты»). Можно и национал–социалистов поддержать (чего их бояться? особенно коммунистам–евреям), только не пустить, ограничить набирающих силу социал–демократов. Что ж! Получилось. Во Второй мировой войне погибло около восьмидесяти миллионов человек.

В международных отношениях есть понятие «мюнхенская политика» (имеется в виду Мюнхенское соглашение 1938 г. демократических Великобритании и Франции с нацистской Германией). Им обозначается коллаборация либеральной демократии и тоталитарных режимов. Если угодно, «умное голосование» примерно то же самое. Это – санкция на продолжение насилия под вывеской «многопартийности», предательство людей, пострадавших и страдающих за правду, это – «слив» (не в первый раз) протеста, в основе которого защита достоинства, права, справедливости.

Не верьте умникам, пропагандирующим «умное голосование». Мы за реальное и честное участие в управлении. Точнее: за общественное самоуправление!

«Умное голосование» – разумный компромисс в нынешних условиях, слышу я. Компромисс? Кого с кем? Ведь компромисс, как учил великий «соглашатель» Ленин, это – взаимоуступки ради чего–то полезного. Что же уступает власть? Право поддерживать при– и провластных не–«единороссов»? Мы, сторонники либеральной демократии, не должны идти на «мюнхенский сговор» с дубинками полиции и Росгвардии. Других «собеседников» не видели. Наверное, не «господское» дело говорить с нами. Хорошо, в Москве улиц много. И какая–то из них ведет к свободе.

Леонид Невзлин, «Эхо Москвы»