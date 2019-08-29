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Фотофакт: Над Мозырским НПЗ появился огненный «факел»

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  • 29.08.2019, 16:54
Фотофакт: Над Мозырским НПЗ появился огненный «факел»

Что произошло на заводе?

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, похоже, горит что-то крупное.

Подробности выясняются, пишет телеграм-канал Nexta-lite.

(Дополнено) Как выяснилось, на МНПЗ ничего не горит. Просто произошла небольшая авария на установке каталитического крекинга, и теперь приходится сжигать нефтепродукты. Делается это с помощью так называемого "факела". Это дымно и выглядит немного страшновато, но в целом не опасно (если не считать экологической составляющей).

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