Фотофакт: Над Мозырским НПЗ появился огненный «факел» 2 29.08.2019, 16:54

Что произошло на заводе?

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, похоже, горит что-то крупное.

Подробности выясняются, пишет телеграм-канал Nexta-lite.

(Дополнено) Как выяснилось, на МНПЗ ничего не горит. Просто произошла небольшая авария на установке каталитического крекинга, и теперь приходится сжигать нефтепродукты. Делается это с помощью так называемого "факела". Это дымно и выглядит немного страшновато, но в целом не опасно (если не считать экологической составляющей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.